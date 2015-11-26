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Black Sabbath

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|||| 16 июл 2020

Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID



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В честь тридцатипятилетия с момента проведения грандиозного благотворительного шоу LIVE AID SiriusXM's Volume устроили программу "Live Aid Look Back: 35 Years Later", в которой вспомнили об этом событии. В частности, у Tony Iommi спросили об этом событии, когда классический состав собрался ради того, чтобы исполнить три трека: "Children Of The Grave", "Iron Man" и "Paranoid".

«Это было здорово. Было здорово снова выйти на сцену с парнями. Была некая доля сюрреалистичности, если честно, потому что я в основном работал в студии. Для меня было несколько странно приехать из студии, и бац — через пару дней мы оказались на сцене перед толпой. Мы никогда так не делали раньше. Мы всегда какое-то время репетировали для надлежащего выступления. Но тогда была быстрая репетиция на час или что-то вроде того, а потом, на следующий день, — на сцену. Это немного нервировало, потому что ты не знаешь, как всё пойдёт с оборудованием и всем остальным. А мы ведь столько вместе не играли. Вроде бы были все предпосылки к тому, чтобы облажаться, но...»

TONY IOMMI Looks Back On BLACK SABBATH Reunion For LIVE AID Concert:

















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