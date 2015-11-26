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TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"



TONY IOMMI в рамках одного из интервью рассказал о процессе пересведения альбома "Forbidden", выпущенного в 1995 году:



«У меня появилось время заняться "Forbidden". Я никогда не любил окончательную версию пластинки и её звучние — да никому из группы она не нравилась — так что я работаю над этим. Спешки никакой нет. Будет готово когда получится. Но здорово вернуться в прошлое, разобрать всё на части и собрать по новой».



На вопрос о том, какие проблемы были со звучанием на момент выхода в 1995 году, он ответил:



«Ну мы не были вовлечены в то, как всё в итоге получилось. Альбом продюсировал Ernie C. из BODY COUNT, и он же позвал Ice-T принять участие в первом треке ["Illusion Of Power"], и у них совершенно иной бэкграунд, нежели у нас. Так что он пришёл и проделал хорошую работу на тот момент, но я просто ощущаю, без того, чтобы вносить какие-то перемены в песни, что у меня есть возможность вернуться и сделать такое звучание, которое больше ожидают люди от пластинки SABBATH. Я как-то встречался с Tony и уверен, что он в один прекрасный момент услышит то, что я сделал, но пока этим занимаемся мы с Mike'ом Exeter'ом».















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