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Black Sabbath

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Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO



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В рамках недавнего интервью с гитаристом BLACK SABBATH Tonny Iommi в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у него спросили, что он помнит о композиции "Slapback":

«Я не очень рад этому релизу, совсем. И он оставил у меня неприятные ощущения. Когда мы это делали, Джефф даже не был в группе, в то время я его еще даже не пригласил. На этой песне на басу играл Ронни... Это было в гостиной и записано на кассету».

На вопрос о том, почему этот трек до сих пор нигде не появился, Iommi ответил:

«У нас была одна или две темы, которые мы джемовали, но они не подходили для альбома, поэтому они так и не были закончены, мы их даже толком не записывали».

TONY IOMMI Is 'Not At All Happy' About Unauthorized Release Of DIO-Era BLACK SABBATH Song 'Slapback'





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

resurgamresponses


12 мар 2021, 20:33		рифф какой-то знакомый
Дио вытащил бы любую песню

KillTimer


12 мар 2021, 20:38		Блин, чувак, DIO — это лучшее, что было с вашей группой за всю её историю вне всякой даже маломальской конкуренции. Рад ты или не рад в этом свете, честно говоря, отходит на 180-й план по сравнению с возможностью послушать что-то не слышанное ранее в исполнении великого Маэстро.

И да, я послушал, и лучше бы Дио играл не только на басу, но и гитарное соло!

Orthodox


12 мар 2021, 20:48		"DIO — это лучшее, что было с вашей группой за всю её историю" - можешь попроситься в "Кривое зеркало", непременно примут.

зубатый_колобок


12 мар 2021, 21:09		тащем-та, согласен с тони - мне бы тоже не понравилось, когда мои черновики в сети публикуют.

Deze


12 мар 2021, 21:15		Блин, чувак, DIO — это лучшее, что было с вашей группой за всю её историю вне всякой даже маломальской конкуренции. Рад ты или не рад в этом свете, честно говоря, отходит на 180-й план по сравнению с возможностью послушать что-то не слышанное ранее в исполнении великого Маэстро.
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... да что там говорить, Айомми должен вообще не отвлекаться на какие-то там интервью в каких-то там программах, а денно и нощно молиться Богу, за то, что тот смилостивился поработать ним. Чутка.


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