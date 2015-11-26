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Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO



В рамках недавнего интервью с гитаристом BLACK SABBATH Tonny Iommi в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у него спросили, что он помнит о композиции "Slapback":



«Я не очень рад этому релизу, совсем. И он оставил у меня неприятные ощущения. Когда мы это делали, Джефф даже не был в группе, в то время я его еще даже не пригласил. На этой песне на басу играл Ронни... Это было в гостиной и записано на кассету».



На вопрос о том, почему этот трек до сих пор нигде не появился, Iommi ответил:



«У нас была одна или две темы, которые мы джемовали, но они не подходили для альбома, поэтому они так и не были закончены, мы их даже толком не записывали».







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