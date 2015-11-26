23 янв 2022



TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH



В рамках недавней беседы с Ultimate Guitar TONY MARTIN ответил на вопрос о его отношении к альбому BLACK SABBATH "Forbidden".



Он часто подвергается критике со стороны прессы. Но, честно говоря, я считаю, что на нём есть очень хорошие вещи. "Rusty Angels", "Get a Grip" и "Kiss of Death" — просто отличные песни. И это один из тех альбомов, благодаря которым я увлёкся BLACK SABBATH в детстве. Как вы сейчас оцениваете этот альбом? Считаете ли вы, что музыка, продюсирование или сведение могли бы получиться лучше? Я знаю, что в какой-то момент вы негативно отозвались о нём. Изменили ли вы своё мнение на этот счёт?



«Нет, он по-прежнему остаётся дерьмовым. Для меня, во всяком случае. Я не могу им наслаждаться. Я имею в виду... Я должен рассказать вам предысторию. Когда мы начинали работу над альбомом, мы ещё не знали, что он будет называться "Forbidden". Мы просто писали песни в студии. И на тот момент мы всё ещё были хорошими друзьями. И всё было довольно хорошо. И с песнями всё было в порядке.



Потом нам позвонили из менеджмента BLACK SABBATH и сказали, что они собираются попробовать рэп-идею с Ice T. Я не думал, что это сработает, и Кози Пауэлл не считал, что это получится. И вот у нас состоялась встреча, и они сказали, что мы будем этим заниматься. Они сказал: "Как нам сделать так, чтобы вы вписались?" Ну, ладно, мы попробуем. Ice T прислал своего парня Эрни Си. Хорошие ребята. Действительно хорошие ребята. Ничего плохого в них нет, с ними весело работать, и они забавные.



Но рэп, рэп... Я к тому, что они явно думают о Run DMC, понимаете? Но это BLACK SABBATH. И Кози Пауэлл продолжал говорить: "Я не знаю, что из этого получится". А они пытались объяснить ему, как играть на барабанах. Вы ведь знаете, кто он такой? Это Кози Пауэлл.



Так вот, они пытались заставить его играть рэп-ритм. Кози Пауэлл не любил это, я не любил. И тогда они сказали: "Ice T собирается спеть что-нибудь". И я ответил: "Хорошо, что именно?" — "Ну мы ещё не решили". — "Он поёт песню, строчку, слово? Что он поёт?" И они говорят: "Просто продолжайте. Мы ещё не решили, мы примем решение в конце". И вот мы сочиняем эти песни. А я всё ещё задаюсь вопросом: "Что я делаю? Я сочиняю эту песню? Пою ли я в этой песне?" — "О, мы ещё не решили". Или, знаете: "Просто продолжай". Так что даже в студии звукозаписи — я уже в студии, и я всё еще не знаю, буду ли я петь на этом альбоме или это сделает кто-то другой. Потому что они мне ничего не сказали.



Ладно, но теперь я не могу сосредоточиться. Я не могу синхронизировать свой голос. Я не мог заставить его работать так, как я хотел. Так что для меня "Forbidden" — это полное дерьмо из-за окружающего фона. Я в полной мере ожидаю, что меня снова уволят. Я думаю: "Это нехорошо". Там что-то происходит, понимаете. Я просто не мог сосредоточиться.



По этой причине "Forbidden" для меня — потерянный альбом. И я хотел бы иметь возможность перезаписать свои партии, потому что я мог бы сделать это гораздо лучше, по моему мнению. Но теперь есть люди, которым он нравится. И они находят что-то — вы только что сказали — что действительно работает для них. А я спрашиваю: "Как тебе это может нравиться?!"»

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