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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 46
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Black Sabbath

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8 июл 2023 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом

5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH
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Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом



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Rhino 18 августа тиражом в 4 000 копий и по цене в 249.98 долларов США выпустит бокс-сет BLACK SABBATH "Hand Of Doom 1970 - 1978", который будет доступен только на территории Северной Америки:

* "Black Sabbath" (1970)
* "Paranoid" (1971)
* "Master Of Reality" (1971)
* "Vol 4" (1972)
* "Sabbath Bloody Sabbath" (1974)
* "Sabotage" (1975)
* "Technical Ecstasy" (1976)
* "Never Say Die!" (1978)




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