Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом



Rhino 18 августа тиражом в 4 000 копий и по цене в 249.98 долларов США выпустит бокс-сет BLACK SABBATH "Hand Of Doom 1970 - 1978", который будет доступен только на территории Северной Америки:



* "Black Sabbath" (1970)

* "Paranoid" (1971)

* "Master Of Reality" (1971)

* "Vol 4" (1972)

* "Sabbath Bloody Sabbath" (1974)

* "Sabotage" (1975)

* "Technical Ecstasy" (1976)

* "Never Say Die!" (1978)







