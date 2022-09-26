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OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH



В новом интервью Stereogum вокалист BLACK SABBATH Ozzy Osbourne рассказал о создании последнего альбома группы, получившего название "13". На вопрос о том, получил ли он удовольствие от выпуска "13", Оззи ответил следующее:



«Не совсем, потому что, если быть до конца честным, я не получил от альбома кайфа. Хотя [продюсер] Рик Рубин — мой хороший друг, я не был по-настоящему... Я просто пел. Это было похоже на возвращение в прошлое, но это не был славный период. Хотя Geezer [Butler, басист BLACK SABBATH] и написал для меня много текстов, что у него очень хорошо получается. Это не было для меня потрясающим опытом».



Что касается того, покончено ли с BLACK SABBATH навсегда, Osbourne сказал:



«Я бы хотел сказать, что всё кончено. Я считаю, что настало время. Единственное, о чём я действительно сожалею, если честно, так это о том, что Bill Ward (барабанщик BLACK SABBATH) не играл на альбоме "13". Это был не совсем альбом BLACK SABBATH. Я не говорю, что однажды мы не сможем собраться в одной комнате и придумать идеальный альбом BLACK SABBATH. Но я могу сказать, что "13" был записан не так, как BLACK SABBATH обычно записывали альбомы. Мы перешли от того момента, когда мы брали на себя ответственность, к тому моменту, когда кто-то другой полностью контролировал нашу запись. Чего мы не делали, начиная с "Vol. 4" и далее».







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