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Black Sabbath

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Как TONY IOMMI придумал главный хит BLACK SABBATH



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В программе "Loose Ends у TONY IOMMI спросили, как он придумал рифф для хита BLACK SABBATH "Paranoid", на что он ответил:

«Я хорошо помню этот момент. Мы работали в студии над альбомом "Paranoid". Остальные ребята пошли поесть, а я сидел в студии, и продюсер сказал: "Нам нужна ещё одна песня. У нас недостаточно песен на альбоме. Можешь сочинить ещё одну?" Я ответил: "Ну нет". Мы были там всего пару дней. И я сказал: "Я не знаю. Я никогда не писал трёхминутных песен". BLACK SABBATH всегда сочиняли песни, которые длились пять или шесть минут. Так что я придумал эту идею и подождал, пока остальные вернутся из паба. Потом я изложил им эту идею. И, по сути, мы сделали это именно там и именно тогда».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 ноя 2023
R
Registrator
Гораздо интереснее у Sabbath песни по 5-6 минут, но случай занятный. Оззи у себя в книге тоже это так примерно описывал

просмотров: 869

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