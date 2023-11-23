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Как TONY IOMMI придумал главный хит BLACK SABBATH



В программе "Loose Ends у TONY IOMMI спросили, как он придумал рифф для хита BLACK SABBATH "Paranoid", на что он ответил:



«Я хорошо помню этот момент. Мы работали в студии над альбомом "Paranoid". Остальные ребята пошли поесть, а я сидел в студии, и продюсер сказал: "Нам нужна ещё одна песня. У нас недостаточно песен на альбоме. Можешь сочинить ещё одну?" Я ответил: "Ну нет". Мы были там всего пару дней. И я сказал: "Я не знаю. Я никогда не писал трёхминутных песен". BLACK SABBATH всегда сочиняли песни, которые длились пять или шесть минут. Так что я придумал эту идею и подождал, пока остальные вернутся из паба. Потом я изложил им эту идею. И, по сути, мы сделали это именно там и именно тогда».







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