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Black Sabbath

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Басист CANDLEMASS: «Рифф TONY IOMMI в "Sabbath Bloody Sabbath" — мощный, эпичный, сокрушительно тяжёлый»



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Празднуя годовщину выпуска альбома "Black Sabbath" и 50-летний юбилей группы BLACK SABBATH, Crystal Logic воздают должное Tony Iommi в многостраничной книге с его риффами, снабдив её дополнительными материалами и комментариями от музыкантов, вдохновлённых на творчество его музыкой, включая участников Candlemass, Solitude Aeturnus, Sorcerer, Psychotic Waltz и других.

Leif Edling из Candlemass, который пригласил Tony Iommi в качестве гостя сыграть соло в песне "Astorolus - The Great Octopus" для нового альбома Candlemass "The Door To Doom", сказал:

«Очень трудно решить, какой рифф самый лучший из всех, ведь все они мощные и прекрасные у Iommi. Там их целая куча... Лучшие риффы, которые когда-либо создавались! Так что я просто сделаю это проще... Послушайте "Sabbath Bloody Sabbath". Такой мощный, эпичный, сокрушительно тяжёлый... Бессмертный! Идеальное начало для лучшего хэви-металлического альбома, который, как оказалось, имеет самую крутую (и лучшую) обложку из всех записей, выпущенных за всё время».

BLACK SABBATH Guitarist TONY IOMMI's




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


19 фев 2019, 07:22		Кроме пары-тройки песен там и слушать нечего. Тот же Technical Ecstasy куда лучше.

DarkRoom_0


19 фев 2019, 09:06		Оба альбома достойные, а вот Never Say Die! это никакой альбом.


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