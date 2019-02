сегодня



Басист CANDLEMASS: «Рифф TONY IOMMI в "Sabbath Bloody Sabbath" — мощный, эпичный, сокрушительно тяжёлый»



Празднуя годовщину выпуска альбома "Black Sabbath" и 50-летний юбилей группы BLACK SABBATH, Crystal Logic воздают должное Tony Iommi в многостраничной книге с его риффами, снабдив её дополнительными материалами и комментариями от музыкантов, вдохновлённых на творчество его музыкой, включая участников Candlemass, Solitude Aeturnus, Sorcerer, Psychotic Waltz и других.



Leif Edling из Candlemass, который пригласил Tony Iommi в качестве гостя сыграть соло в песне "Astorolus - The Great Octopus" для нового альбома Candlemass "The Door To Doom", сказал:



«Очень трудно решить, какой рифф самый лучший из всех, ведь все они мощные и прекрасные у Iommi. Там их целая куча... Лучшие риффы, которые когда-либо создавались! Так что я просто сделаю это проще... Послушайте "Sabbath Bloody Sabbath". Такой мощный, эпичный, сокрушительно тяжёлый... Бессмертный! Идеальное начало для лучшего хэви-металлического альбома, который, как оказалось, имеет самую крутую (и лучшую) обложку из всех записей, выпущенных за всё время».











