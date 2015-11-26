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Black Sabbath

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Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»



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Во время недавнего появления в интернет-телешоу Теда Ньюджента "Spirit Campfire" барабанщик Tommy Clufetos (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) рассказал о том, как может выглядеть гастрольная схема в пост-пандемический период:

«После стольких выходных я взорвусь, чувак. Но во время всего этого хаоса я пытаюсь воспринимать это так: "Хорошо, это твоя передышка. Возьми передышку и просто будь готов". Потому что это происходит не просто так. Но после этого рок-н-ролл бомбанёт. Люди сойдут с ума.

"Люди говорят: "Ну я не знаю, пойдут ли люди на концерты снова". А я говорю: "Ты с ума сошёл? Людям пофиг". А они скажут: "Вирус-шмирус". Когда им разрешат, люди будут выходить толпами. Они выйдут на свободу, словно это конец войны, чувак. Они сойдут с ума, а мы будем зажигать для них».

Clufetos работал с такими рок-иконами, как Nugent, Alice Cooper и Rob Zombie до того, как присоединился к Ozzy Osbourne'у в 2010 году. Всё это в итоге привело к тому, что он стал барабанщиком BLACK SABBATH в последних двух мировых турне.

В интервью The Oakland Press в 2018 году Clufetos заявил об игре в BLACK SABBATH следующее:

«Все четверо этих оригинальных участников SABBATH обладают очень уникальным стилем игры, эти четыре уникальных человека создают определённое звучание. Их невозможно скопировать. Нудно проникнуть в душу этой музыки и сделать её непередаваемой. Надеюсь, я у меня это получилось. Я старался изо всех сил».

Что касается Osbourne'а, Tommy сказал:

«Он особенный чувак. У него особый талант и неповторимая харизма, которой я ни у кого раньше не видел. Он просто человек-праздник, он всех веселит. Он мастер в том, что он делает, и он знает, как развлечь аудиторию и дать ей то, чего она хочет. Он задаёт тон, и ты хочешь отправиться с ним на войну. Находиться рядом с ним — это прекрасное ощущение».

BLACK SABBATH Drummer TOMMY CLUFETOS:





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Saint Portnoy


26 авг 2020, 10:37		Играет он как мудак, но вещи сейчас прогнал грамотные

Kiskenbassker


26 авг 2020, 11:13		Он никогда не был официальным участником Black Sabbath

ElectricRetard


26 авг 2020, 12:19		Играет как мудак? А это как? Палочками бросается в товарищей по группе? Ставит тарелки вверх ногами? Бьет хуем в бас-бочку?

hansi_hrb


26 авг 2020, 12:48		Играет как мудак? А это как? Палочками бросается в товарищей по группе? Ставит тарелки вверх ногами? Бьет хуем в бас-бочку?

---------------------

играет дилдами вместо палок, а потом кидает их в толпу

Alias


26 авг 2020, 12:49		@играет дилдами вместо палок, а потом кидает их в толпу@

ну как бы да. )) Вообще играет он как дровосек


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