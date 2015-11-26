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Black Sabbath

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TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием



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Во время появления в "The Ron Keel Podcast" бывший вокалист BLACK SABBATH Tony Martin подтвердил, что заключено новое соглашение о переиздании альбомов, которые он записал с группой:

«Я узнал об этом только вчера. Я об этом даже не предполагал. Из лагеря SABBATH не так часто можно получить информацию — они очень бережно относятся к своим секретам. Так что я только вчера узнал, что они заключили контракт. И я не знаю, на какую дату намечен выпуск этого материала, но это произойдёт в этом году. И я знаю, что это будут не отдельные альбомы, а бокс-сет эпохи Tony Martin'a. Но они уже договорились об этом, а раньше это всегда было проблемой — его не было в продаже, и его невозможно было купить. И точно так же не выплачиваются роялти — я не получаю ни копейки от продаж, потому что его нет в продаже. Так почему бы не выпустить это? Но если всё изменится и в этом году им удастся выпустить этот альбом, о Боже — там будет много материала Tony Martin'a».

Martin также рассказал о своём пребывании в BLACK SABBATH:

«Я особо не переживаю на этот счёт. Это не так уж плохо. Мне есть за что их благодарить. SABBATH — это причина, по которой вы и весь мир узнали о моём голосе. Так что мне есть за что быть благодарным. Для меня это была тяжёлая работа. Я на 12 лет младше остальных ребят, так что даже круг друзей был другим — они тусовались с Ian'ом Gillan'ом и Brian'ом May'ем, а мой лучший друг — Dave. Так что были несоответствия. А также опыт — они опережали меня в опыте, по крайней мере, на 12 лет, и я не мог угнаться за ними; у них всегда будет намного больше опыта, чем у меня. Так что это была тяжёлая работа.
Когда я получил это место, это был 1986 год, и меня поставили в резерв, когда они работали с Glenn'ом Hughes'ом над альбомом "Seventh Star". И я не знаю, что это были за проблемы, но что-то пошло не так с Glenn'ом, и меня перевели в резерв. Это напугало меня до смерти, потому что это Glenn Hughes. Я не могу петь как Glenn Hughes; никто не может петь как Glenn Hughes. Только Glenn Hughes может петь как Glenn Hughes. Так что это было очень страшно. Потом они взяли Ray'я Gillen'a. Затем он ушёл в BLUE MURDER с John'ом Sykes'ом, и они позвонили мне снова и сказали: "Тебе стоит прийти в студию и попробовать себя в деле". Они дали мне одну песню, это была "The Shining" изс альбома "Eternal Idol", а через два дня сказали: "Хорошо. Ты получил работу. У тебя есть неделя, чтобы закончить запись для альбома". Так что с самого начала было страшно и одновременно грандиозно внезапно стать фронтменом BLACK SABBATH. Это просто бесподобно. И да — сотрудничество со мной и моим голосом продлилось 11 лет».

TONY MARTIN Says A Box Set Of His Recordings With BLACK SABBATH Will Arrive This Year:





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Extrawurst


26 янв 2022, 20:50		Вот так сюрприз.

Inhuman


26 янв 2022, 20:53		давно пора

vasinv1


26 янв 2022, 21:08		хорошо выглядит старик!

gravitgroove


26 янв 2022, 21:29		Хз, Hedless cross - хороший альбом, остальные с ним абсолютно серые. Вообще у Саббат как-то все сложно после Master of Reality: Vol4 спорный своей немонолитностью, SBS - тоже самое(тогда обложка хорошей рекламой послужила и первые два трека), как и следующие 2. С Дио хороший - Heven and Hell, Mob Rules - унылый, Born Again c Гиланом - жир, который был очень тяжелый, но с дерьмовым звуком, и в это никто не врубил, Seventh star - меланхолия, затем этот тусклый период с Мартином, где музыка стала похожа на Scorpions 80-х, но без радио хитов и похоронной атмосферой.


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