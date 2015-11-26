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BLACK SABBATH получат награду за прижизненные достижения в профессиональной деятельности



BLACK SABBATH среди прочих будут удостоены награды Recording Academy Lifetime Achievement Award, которой чествуют музыкантов, «внесших выдающийся вклад художественного значения в индустрию звукозаписи на протяжении десятилетий».



Помимо SABBATH награда будет вручена George'у Clinton'у & PARLIAMENT-FUNKADELIC, Billy Eckstine'у, Donny Hathaway'ю, Julio Iglesias'у, Sam'у & Dave'у и Dionne Warwick. Церемония пройдёт одиннадцатого мая 2019 года в Лос-Анджелесе.











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