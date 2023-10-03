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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Black Sabbath

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2 окт 2023 : 		 Трейлер балета BLACK SABBATH

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5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

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|||| 2 окт 2023

Трейлер балета BLACK SABBATH



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Трейлер к балету BLACK SABBATH доступен ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 окт 2023
I
Inhuman
бредятина какая
3 окт 2023
Hellg
Когда я был маленький, то балет по телевизору показывали в исключительных случаях нонстопом.
Учитывая состояние здоровья Оззи, это навевает нехорошие ассоциации...

просмотров: 167

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