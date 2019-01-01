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Black Sabbath

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|||| 31 дек 2018

TONY IOMMI приступил к пересведению альбома BLACK SABBATH "Forbidden"



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Tony Iommi начал пересведение альбома "Forbidden", выпущенного BLACK SABBATH в 1995 году. В записи альбома принимали участие вокалист Tony Martin, барабанщик Cozy Powell и басист Neil Murray, а сам диск считается худшим в дискографии коллектива.

«В следующем году будет выпущен альбом "Forbidden", который в данный момент проходит пересведение — этим мы занимаемся вдвоём со звукоинженером Mike'ом Exeter'ом, — сказал Tony в видеосообщении, размещённом на его странице в Facebook 29 декабря. — И было интересно разобрать это на части и, по крайней мере, попытаться получить более мощное звучание, какое и должно быть. Я знаю, что Cozy никогда не был доволен звучанием своих ударных, и никто из нас не был по-настоящему доволен звучанием этого альбома. Надеюсь, теперь он будет звучать лучше».



TONY IOMMI Has Begun Remixing BLACK SABBATH




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

flagofhate


31 дек 2018, 16:10		Да и так хороший альбом!

Flashback


31 дек 2018, 16:13		Kiss of Death одна из лучших композиций группы.

LOR


31 дек 2018, 16:15		Мы достали из могилки труп нашего дедушки. Ну как труп - он помер 23 года назад, остались сейчас одни косточки. Мы все тогда были недовольны нашим дедушкой. Признаться, он был старым скрягой и пердуном. Но сейчас мы его достанем, почистим его косточки, пересоберём и он будет другой, лучше!

father


31 дек 2018, 16:29		Нет уж, здесь сравнение с дедушкой не очень уместно, это ведь и правда крутой альбом, и звучание у него хоть и не такое убогое, как говорит Тони, но как минимум интересно, что получится. И да, очень жаль, что в последнее время как будто просто выкинули из истории всё, что было без Оззи.

Saint Portnoy


31 дек 2018, 17:16		Лучше бы Born Again сначала в чувство привели...

Mike Barlow


31 дек 2018, 18:46		"Forbidden" это такой чуть нелепый, хотя по своему интересный эксперимент с модными веяниями, какими в 90-х годах отличились многие ветераны.
можно ли из него выжать что-то другое, не знаю...

Dr_Sexy


31 дек 2018, 19:13		Главное тут сам факт переиздания альбома с Мартином. Идол не в счет, там он как сессионный вокалист идет

RomV


31 дек 2018, 22:37		Ещё пусть перевыпустят Хедлес Крос, Тюр, Крос Пурпоссес, я бы взял их себе в коллекцию

Артур Коури


31 дек 2018, 22:44		А мне нравятся Born Again, звучит мистически


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