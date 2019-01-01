31 дек 2018



TONY IOMMI приступил к пересведению альбома BLACK SABBATH "Forbidden"



Tony Iommi начал пересведение альбома "Forbidden", выпущенного BLACK SABBATH в 1995 году. В записи альбома принимали участие вокалист Tony Martin, барабанщик Cozy Powell и басист Neil Murray, а сам диск считается худшим в дискографии коллектива.



«В следующем году будет выпущен альбом "Forbidden", который в данный момент проходит пересведение — этим мы занимаемся вдвоём со звукоинженером Mike'ом Exeter'ом, — сказал Tony в видеосообщении, размещённом на его странице в Facebook 29 декабря. — И было интересно разобрать это на части и, по крайней мере, попытаться получить более мощное звучание, какое и должно быть. Я знаю, что Cozy никогда не был доволен звучанием своих ударных, и никто из нас не был по-настоящему доволен звучанием этого альбома. Надеюсь, теперь он будет звучать лучше».















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