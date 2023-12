сегодня



ZAKK SABBATH исполнили BLACK SABBATH



Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE, PANTERA), Robert "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), выступила шестого декабря в The Glass House in Pomona, California:



01. Supernaut

02. Snowblind

03. Lord Of This World

04. Under The Sun

05. Tomorrow's Dream

06. Wicked World

07. Fairies Wear Boots

08. Into The Void

09. Children Of The Grave

10. A National Acrobat

11. Hand Of Doom

12. Behind The Wall Of Sleep

13. N.I.B.

14. War Pigs











