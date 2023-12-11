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Black Sabbath

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4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом
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ZAKK SABBATH исполнили BLACK SABBATH



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Группа ZAKK SABBATH, в состав которой входят Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE, PANTERA), Robert "Blasko" Nicholson (OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE) и Joey Castillo (DANZIG, QUEENS OF THE STONE AGE), выступила шестого декабря в The Glass House in Pomona, California:

01. Supernaut
02. Snowblind
03. Lord Of This World
04. Under The Sun
05. Tomorrow's Dream
06. Wicked World
07. Fairies Wear Boots
08. Into The Void
09. Children Of The Grave
10. A National Acrobat
11. Hand Of Doom
12. Behind The Wall Of Sleep
13. N.I.B.
14. War Pigs






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11 дек 2023
Red One
Удивительно, а что бы они ещё могли исполнить?

просмотров: 337

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