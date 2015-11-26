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Black Sabbath

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3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

30 окт 2019 : 		 Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью

1 окт 2019 : 		 Новая версия классики BLACK SABBATH в фильме «King's man: Начало»
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Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой



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Двенадцатого февраля на 4 CD и пяти винилах состоится выход делюкс-версии альбома BLACK SABBATH "Vol 4". В тот же день на всех стрим-сервисах будет доступна и ремастированная версия альбома.

Трек-лист:

CD Track Listing

Disc One: Original Album Remastered

01. Wheels Of Confusion / The Straightener
02. Tomorrow's Dream
03. Changes
04. FX
05. Supernaut
06. Snowblind
07. Cornucopia
08. Laguna Sunrise
09. St. Vitus Dance
10. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

Disc Two: Outtakes - New Mixes

01. Wheels Of Confusion / The Straightener *
02. Changes *
03. Supernaut *
04. Snowblind *
05. Laguna Sunrise *
06. Under The Sun (Instrumental) *

Disc Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

01. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *
02. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *
03. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *
04. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *
05. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *
06. The Straightener (Outtake) *
07. Supernaut (Outtake) *
08. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *
09. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *
10. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *
11. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

Disc Four: Live In The UK 1973

01. Tomorrow's Dream *
02. Sweet Leaf *
03. War Pigs
04. Snowblind *
05. Killing Yourself To Live
06. Cornucopia
07. Wicked World (includes excerpts of:)
i. Guitar Solo
ii. Orchid
iii. Into The Void
iv. Sometimes I'm Happy
08. Supernaut / Drum Solo
09. Wicked World (Reprise)
10. Embryo
11. Children Of The Grave
12. Paranoid

LP Track Listing

LP One: Original Album Remastered

Side One

01. Wheels Of Confusion / The Straightener
02. Tomorrow's Dream
03. Changes
04. FX
05. Supernaut

Side Two

01. Snowblind
02. Cornucopia
03. Laguna Sunrise
04. St. Vitus Dance
05. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

LP Two: Outtakes - New Mixes

Side Three

01. Wheels Of Confusion / The Straightener *
02. Changes *
03. Supernaut *
04. Snowblind *

Side Four

01. Laguna Sunrise *
02. Under The Sun (Instrumental) *

Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

03. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *
04. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *
05. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *
06. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

LP Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

Side Five

01. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *
02. The Straightener (Outtake) *
03. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *
04. Supernaut (Outtake) *

Side Six

01. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *
02. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *
03. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

LP Four: Live in the UK 1973

Side Seven

01. Tomorrow's Dream *
02. Sweet Leaf *
03. War Pigs

Side Eight

01. Snowblind *
02. Killing Yourself To Live
03. Cornucopia

LP Five: Live in the UK 1973

Side Nine

1. Wicked World (includes excerpts of:)
i. Guitar Solo
ii. Orchid
iii. Into The Void
iv. Sometimes I'm Happy

Side Ten

01. Supernaut / Drum Solo
02. Wicked World (Reprise)
03. Embryo
04. Children Of The Grave
05. Paranoid

* previously unreleased

Сведением материала занимался Steven Wilson.

BLACK SABBATH Vol 4 Revisited - February Release Confirmed For Super Deluxe Edition Of BandвЂ™s 1972 Classic; Includes Newly Remastered Original Album Plus 20 Previously Unreleased Studio And Live Recordings



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Possessed


3 дек 2020, 13:20		Достойно! Стёпе отдельное почтение.


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