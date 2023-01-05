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Black Sabbath

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|||| 4 янв 2023

TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом



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Легендарный гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi поделился видеообращением по случаю окончания года, в котором рассказал о некоторых проектах, которыми он был занят в течение последних 12 месяцев. 74-летний музыкант, у которого более десяти лет назад была диагностирована ранняя стадия лимфомы, в восьмиминутном ролике сказал следующее:

«Это был хороший год для меня, во всяком случае местами. Я сочиняю и записываюсь. У меня строится новая студия, чему я очень рад. На самом деле студия уже построена и почти готова, я просто жду оборудование. Из-за геополитических сложностей некоторые комплектующие не поступают. Но всё почти готово. Через пару недель, я думаю, я смогу начать сочинение нового альбома, чего с нетерпением жду».

Iommi также ещё раз подтвердил, что альбомы BLACK SABBATH, записанные с вокалистом Tony Martin'ом, будут переизданы в этом году:

«В 2023 году выйдет бокс-сет с Tony Martin'ом, а также Кози Пауэллом и Neil'ом Murray'ем. И я с нетерпением жду этого, потому что многие люди спрашивали об этом, и это здорово. Многие хотели узнать, когда всё это выйдет. И мы работали над этими альбомами последовательно. Нельзя выпустить всё сразу — альбомы должны выходить в определённое время. Так что мы сначала выпустили все бокс-сеты BLACK SABBATH, а затем принялись за альбомы Ронни Джеймса Дио. После этого будет Tony Martin, а затем мои сольные вещи. Так что снова будет много работы, и это здорово. И приятно давать интервью, рассказывать о том, что мы сделали».

Cozy Powell would have been 75 today. Looking forward to the release of the IRS albums in 2023, a tribute to his great playing. pic.twitter.com/sKTQHx4YKB






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5 янв 2023
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EvgenBriden
Дед полон сил, и это радует :)

просмотров: 1190

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