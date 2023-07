сегодня



TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»



Во время появления в передаче SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Tony Iommi рассказал о своих планах сделать пересведение альбома BLACK SABBATH "Born Again" для будущего релиза.



Выпущенный в августе 1983 года, "Born Again" стал единственным альбомом BLACK SABBATH, записанным с вокалистом Ian'ом Gillan'ом, наиболее известным по работе с DEEP PURPLE. Это также был последний студийный альбом BLACK SABBATH, в котором участвовал барабанщик Bill Ward.



По поводу того, когда фэны могут ожидать ремикшированную версию "Born Again", Iommi сказал:



«Как только я упомянул, что мы подумываем о пересведении, люди подумали: "Он работает над этим прямо сейчас". Ну нет, потому что на очереди другие альбомы из каталога. Сейчас у нас есть плёнки с записью "Born Again". Их переводят с катушечных носителей в цифровой формат, чтобы мы могли как следует их оценить. Но, опять же, всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно. Мы надеемся выпустить весь материал в какой-то момент; необходимо изучить всё это по крупицам. И я знаю, что люди волнуются и думают: "Где всё это? Где оно?" Я бы тоже хотел этого. Я бы хотел сказать: "Вот оно". Но просто нужно время, чтобы выпустить этот материал. Нужно выпускать всё это поэтапно».



Что касается того, какие изменения, по его мнению, будут внесены в "Born Again" в процессе пересведения, Iommi сказал:



«Когда альбом был изначально записан, в студии он звучал великолепно; нам он нравился. Но потом мы поехали в турне, и каким-то образом звук стал глуше. И было ли это из-за дальнейших манипуляций или ещё из-за чего, я не знаю. Но я бы хотел посмотреть на это. Я подмечал, когда слушал альбом "Born Again", там есть части, где я уверен: "Вот это должно было быть громче", "Это должно было быть более заметно" — барабаны или что-то ещё. Есть вещи, которые действительно нуждаются в корректировке, потому что на этом альбоме тоже есть несколько по-настоящему хороших песен. Но было бы здорово придать ему современное качество, что возможно сделать сейчас, и иметь возможность слушать его по-другому. Потому что когда мы работали над этим материалом в то время, мы слышали одно, а потом мы передали его в чьи-то другие руки. Мы поехали в турне, вернулись, услышали всё это и сказали: "О Боже. Что случилось? Мы не хотели, чтобы так вышло". Я хочу иметь возможность снова достать эти кассеты и хорошенько их прослушать и решить, что нам нужно подкорректировать и изменить, чтобы альбом звучал лучше».



По словам Tony, на подходе ещё несколько переизданий BLACK SABBATH, включая альбомы, которые группа записала с вокалистом Tony Martin'ом в конце 1980-х и начале 1990-х годов:



«Да, переиздания будут. Если я рассказываю о чём-то, люди ожидают этого сразу же. Но невозможно выпустить это так быстро. Нужно пройти через рутину, например, сейчас мы занимаемся работой над материалом с Ронни Джеймсом Дио, а потом всё пойдет дальше и дальше. Идея состоит в том, что материал с Тони Мартином будет выходить. И я с нетерпением жду этого, потому что есть много отличного материала, который остался незамеченным, о котором люди не знают и даже не подозревают, что вышел такой альбом с Тони Мартином, и было бы здорово представить его снова».







+0 -0



просмотров: 76