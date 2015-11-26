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Black Sabbath

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29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH
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Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH



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Ранее нереализованная репетиционная версия композиции BLACK SABBATH "Heaven And Hell", которая была сделана в 1979 году во время подготовительных работ к записи альбома с одноименном названием, доступна ниже.

Состав:

Ronnie James Dio - vocals

Tony Iommi - guitar

Geoff Nicholls - bass

Bill Ward - drums

Previously Unheard 1979 Rehearsal Recording Of BLACK SABBATH's 'Heaven And Hell' Released By GEOFF NICHOLLS's Estate





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