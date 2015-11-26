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GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"



Басист BLACK SABBATH Geezer Butler подтвердил, что у группы была песня "Slapback". В интервью для "Trunk Nation With Eddie Trunk" у него спросили, помнит ли он об этом треке:



«Да, эта одна из тех тем, что мы сделали до моего ухода [Geezer покидал состав группы на короткое время во время работы над "Heaven And Hell" из-за личных проблем]. Может, она и стала причиной такого с моей стороны поступка [смеётся]. Эта была одна из тех песен, которая не дотягивала».



На вопрос о том, играл ли он на басу в той записи, что опубликована на днях, он ответил:



«Да, это было как раз перед моим уходом. Буквально разово — мы поджемовали, и я понятия не имел о дальнейшей её судьбе. Просто не сработала и всё».







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