сегодня



BLACK SABBATH в 4.0



Rhino 23 июня на Blu-ray (цена 24,08 доллара), выпустила четыре релиза в формате квадрозвука: BLACK SABBATH "Paranoid", Alice Cooper "Billion Dollar Babies", THE J. GEILS BAND "Nightmares… And Other Tales From The Vinyl Jungle" и JEFFERSON STARSHIP "Red Octopus".



Steve Woolard, A&R по изданиям в формате 4.0, сказал:



«Я не могу дождаться их выхода! Вслед за наборами Quadio от CHICAGO и DOOBIE BROTHERS эти диски переведены с оригинальных полудюймовых четырёхканальных мастеров в разрешении 192/24 и звучат потрясающе. Учитывая, что ленты пролежали в хранилище 50 лет, они были в идеальном состоянии и не нуждались в доработке или исправлении. Они звучат так же свежо, богато и мощно, как в день их создания. И, конечно, также есть стереоверсия в формате 192/24 с двухдорожечного мастера. Просто потому что!»









Paranoid is now available in immersive true discreet quadraphonic sound for the first time in nearly 50 years! Transferred from the original half-inch four-channel masters, each Blu-ray features 192/24 resolution quad and hi-res stereo mixes. Get it here: https://t.co/yZqyHo9omV pic.twitter.com/wVdYMgZ40o





просмотров: 187