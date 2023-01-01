Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 38
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 10
*Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA 10
*Новое видео KK's PRIEST 9
*ANNIHILATOR завершили работу над альбомом 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 38
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH

6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY

1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

6 фев 2022 : 		 TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом

28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BLACK SABBATH в 4.0



zoom
Rhino 23 июня на Blu-ray (цена 24,08 доллара), выпустила четыре релиза в формате квадрозвука: BLACK SABBATH "Paranoid", Alice Cooper "Billion Dollar Babies", THE J. GEILS BAND "Nightmares… And Other Tales From The Vinyl Jungle" и JEFFERSON STARSHIP "Red Octopus".

Steve Woolard, A&R по изданиям в формате 4.0, сказал:

«Я не могу дождаться их выхода! Вслед за наборами Quadio от CHICAGO и DOOBIE BROTHERS эти диски переведены с оригинальных полудюймовых четырёхканальных мастеров в разрешении 192/24 и звучат потрясающе. Учитывая, что ленты пролежали в хранилище 50 лет, они были в идеальном состоянии и не нуждались в доработке или исправлении. Они звучат так же свежо, богато и мощно, как в день их создания. И, конечно, также есть стереоверсия в формате 192/24 с двухдорожечного мастера. Просто потому что!»

Paranoid is now available in immersive true discreet quadraphonic sound for the first time in nearly 50 years! Transferred from the original half-inch four-channel masters, each Blu-ray features 192/24 resolution quad and hi-res stereo mixes. Get it here: https://t.co/yZqyHo9omVpic.twitter.com/wVdYMgZ40o






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом