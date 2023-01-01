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Black Sabbath

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Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip



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Tony Iommi в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что BLACK SABBATH планировали позвать на фестиваль Power Trip:

«Да, было. Но в тот момент я не стал... Это трудно, потому что в последнее время с Ozzy [Osbourne'ом, вокалистом BLACK SABBATH] происходит много всего. Он то лежит в больнице, то выходит из неё, и он по-настоящему борется с болезнью; он очень хочет вернуться на сцену. Но, на мой взгляд, очень трудно сказать "да". Я должен думать и о людях в группе. Я должен думать об Ozzy, о том, будет ли он в порядке, чтобы выступить. Так что мне было не очень комфортно. Но я не знал, что Ozzy [смеётся] будет выступать один. Но это прекрасно. Я надеюсь, что он сможет выступить, и что это будет на самом деле круто. Он очень хочет это осуществить. И он на самом деле пытается вернуть себя на сцену. В последнее время ему пришлось пройти через множество тяжёлых испытаний. Это так обидно, правда. Но он продолжает бороться».

Когда его попросили подтвердить, что именно оригинальному составу BLACK SABBATH было предложено сыграть на Power Trip, но в итоге он решил отказаться, Tony ответил:

«Да. Типа того, да. Я к тому, что дело не дошло до предложения остальным выступить на концерте. Они могли отказаться. Но дальше меня дело не пошло. Так получилось.

Если уж выступать, хочется устроить хорошее шоу. Я хочу выйти на сцену и выступить на уровне. Я не хочу просто так взять и набросать что-то на скорую руку. И я не говорю, что это было бы так, но это могло бы быть трудно».

Iommi также сказал, что он совсем не против того, чтобы при подходящих обстоятельствах устроить одноразовое воссоединение оригинального состава BLACK SABBATH.

«Я, конечно, участвовал в Играх Содружества [в Бирмингеме в августе прошлого года] с Ozzy, так что кое-что уже имело место. Но чтобы сделать полноценное шоу, нужно быть уверенным, что все в хорошей форме, потому что люди запомнят вас по этому шоу. И я не хочу, чтобы наша репутация внезапно пошла под откос. Если что-то пойдёт не так или кто-то не сможет приехать, нам придётся отменить выступление... Потому что я не знаю, как обстоят дела со здоровьем у каждого; я не знаю, как сейчас чувствует себя Bill [Ward, барабанщик BLACK SABBATH]. Всего не знаешь. Поэтому я хотел бы быть уверенным. Если уж что-то делать, всё должно пройти отлично, иначе не стоит заморачиваться».




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