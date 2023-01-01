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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 61
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Black Sabbath

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3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH

6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY

1 май 2022 : 		 Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"

6 фев 2022 : 		 TONY MARTIN считает, что у BLACK SABBATH есть возможность что-нибудь записать с BILL'ом WARD'ом

28 янв 2022 : 		 Новый JAZZ SABBATH выйдет весной

26 янв 2022 : 		 TONY MARTIN сообщил, что скоро выйдут переиздания альбомов BLACK SABBATH с его участием

23 янв 2022 : 		 TONY MARTIN с удовольствием бы перезаписал "Forbidden" BLACK SABBATH

16 янв 2022 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN не могут легально записывать новую музыку под вывеской BLACK SABBATH

5 янв 2022 : 		 TONY MARTIN подтвердил, что записывал демо для альбома BLACK SABBATH "Dehumanizer"

29 дек 2021 : 		 GLENN HUGHES: «Я не горел желанием становиться участником BLACK SABBATH»

13 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»
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Новая песня JAZZ SABBATH



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"Orchid", новая песня группы JAZZ SABBATH, доступна для прослушивания ниже.

JAZZ SABBATH Feat. ADAM WAKEMAN Release "Orchid" Single; Audio




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