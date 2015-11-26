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Black Sabbath

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ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH



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Ernie "C" Cunnigan рассказал о своей работе с BLACK SABBATH над альбомом "Forbidden" и как вообще оказался в проекте:

«На первой пластинке Ice засемплировал "War Pigs", Tony Iommi узнал об этом, решил послушать и сказал, что ему понравилось. И потом он узнал, что я также продюсировал первую запись BODY COUNT, и позвонил мне. Ещё мне помог Miles Copeland. Stewart Copeland владел I.R.S Records, и Miles помог мне там оказаться. Tony слушал семплы, а потом начал слушать нашу пластинку и сказал: "А мне нравится". А Miles ему и отвечает: "Я могу его пригласить..." Так что мы приехали в Англию, и Tony пришёл к нам в отель. Он сказал: "Я хочу, чтобы ты работал над нашей новой пластинкой"».

По словам Ernie, продюсировать SABBATH было «классно» и это «подарило отличный опыт». Это был рок-н-ролльный опыт, о котором можно просто сказать: «Я сделал запись BLACK SABBATH, и с меня хватит. И это также заставило меня понять, что я действительно не хочу продюсировать группы, которые уже известны. Хорошо продюсировать молодых, которых слушают. Но когда ты так настраиваешься...»

По его словам, он не испытывал никакого давления, пытаясь создать альбом SABBATH, который мог бы встать в один ряд с классикой:

«Я не особо уделял этому внимание. Я больше любитель LED ZEPPELIN. Я любил кое-что из SABBATH, но не был "суперпуперфанатом". Я не испытывал страха... И дело было в том, что в это время винил вышел из моды, и я сказал им: "Я немного высушу звук". Те пластинки 80-х были большими пластинками. [Они звучат так, как будто] ты играешь в туннеле. Так что я сказал им: "Мы немного подсушим". Потому что винил был сухим — вот что заставляло винил звучать. Запись была такой сухой и прямолинейной. Это небольшой туннель. Это была штука VAN HALEN — одна гитара в одном ухе. Она мощная и грандиозная, но если бы она была высушена, я не думаю, что она была бы настолько популярна. Есть что-то в той эпохе, что даёт тебе возможность почти увидеть их на сцене, ты как будто рядом с ними снова и снова... А потом, когда появилась NIRVANA, всё стало более личным, как будто ты сидишь с кем-то... NIRVANA сделали всё высушенным и прямолинейным — как будто мы пришли в гараж послушать твою группу».

На вопрос о том, как Ice-T оказался на этом альбоме, он ответил:

«Это моя заслуга. Я спросил у них: "Не хотите немного рэпа от Ice'a?" И Tony ответил: "Да, давай, зови". Tony был открыт новому, он просто пытался попробовать самое разное».



ERNIE C Defends His Production On BLACK SABBATH






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kiskenbassker


18 янв 2021, 12:06		А на выходе получился один из худших альбомов Sabbath

VAMPCUT


18 янв 2021, 13:15		"Я любил кое-что из SABBATH, но не был "суперпуперфанатом" " - 2/3 риффов BC это и есть Саббат.


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