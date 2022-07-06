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Black Sabbath

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ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена



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В новом эксклюзивном интервью Metal Hammer фронтмен Judas Priest Rob Halford рассказал о знаменитом моменте, когда он был фронтменом Black Sabbath на двух концертах в 1992 году. Выступления проходили в Pacific Amphitheatre в Коста-Месе, штат Калифорния, в ноябре 1992 года, и были организованы в качестве поддержки Ozzy, который завершал свой первый прощальный тур "No More Tours".

Участие Black Sabbath в концертах предполагало воссоединение с Ozzy для исполнения нескольких песен, но тогдашний фронтмен Black Sabbath Ронни Джеймс Дио воспротивился этому, возмутившись идеей быть вторым после «Князя Тьмы».

В конце концов Дио отказался петь на этих концертах, что привело к тому, что гитарист Black Sabbath Tony Iommi взял трубку и позвонил одному из легендарных музыкантов Бирмингема с просьбой об услуге.

Halford сказал:

«В то время в Sabbath был Ронни [Джеймс Дио]. Шэрон хотела вывести Ozzy на сцену с Sabbath на арене в Коста-Месе, которая похожа на O2 со снятой крышей и вмещает около 20000 человек. Мы только сошли со сцены на каком-то другом шоу, и тут звонит телефон, это Tony [Iommi], он спрашивает, могу ли я помочь: "Шэрон хочет, чтобы Ozzy пришёл и спел с нами через несколько дней, а Ронни не очень доволен. Он не хочет этого делать, поэтому мы поговорили с ним, и он спросил, не мог бы ты помочь нам?" — "Ну... да". Бирмингемцы, понимаете, — всё, что вам будет угодно. Он прислал мне сет-лист, и я достал альбомы и начал их слушать, не то чтобы я должен был их слушать, потому что они всегда у меня в голове».

Будучи давним поклонником группы, Halford решил воспользоваться возможностью и слегка подтолкнуть Iommi к изменению сет-листа Sabbath, ухватившись за шанс сделать и без того особенное событие ещё более уникальным:

«Он перезвонил мне через пару дней, и я сказал: "Tony, ты не мог бы сыграть пару песен, которые ты, возможно, давно не исполнял?", и он согласился. Так что мы исполнили такие вещи, как "NIB" и завершили шоу "Forever", потому что было несколько треков, которые давно не видели свет. По дороге в Калифорнию я арендовал для нас небольшую студию в Финиксе, приехал, а все уже были готовы. Мы прогнали всё, что было, и отправились в Калифорнию. Я собирался дать одно шоу, но в итоге получилось два. Не то чтобы я возражал, — мы приятели, а приятели помогают друг другу».

Несмотря на то, что Halford был новичком в группе, это не помешало его новым товарищам по Sabbath немного подшутить над ним. Он рассказал:

«Есть ещё кое-что, что приятели делают друг с другом: Tony и Geezer [Butler] — отъявленные шутники. Мы готовимся к выступлению, и они говорят: "Ты нервничаешь, Rob?", а я отвечаю, что нужно нервничать. И вот я там, во всеоружии, в образе Пинхеда из "Адского мучителя", иду с Tony за кулисы, и когда мы подходим к занавесу, я понимаю, что он исчез. И вот я там, зову его по имени: "Tony! Tony!", а он исчез.

Я думаю: "Он, наверное, уже вышел", и решил, что мне тоже лучше выйти. Я медленно выхожу один, толпа начинает реветь, я оглядываюсь, на сцене никого нет. Я думаю: "Я вышел, я не могу просто уйти обратно", и у меня возникает дилемма, а через несколько секунд выходят Tony и Geezer, надрываясь от смеха. Они постоянно выделывают трюки — за ними действительно нужен глаз да глаз. После этого я спросил: "Это вы специально сделали со мной?", а Geezer ответил: "Ты никогда не узнаешь..." Но это было великолепное шоу. Если вы посмотрите на YouTube, то сможете найти фэн-видео выступления. И вот пожалуйста — несколько десятилетий спустя я снова заменил Оззи, когда у него сел голос. В Бирмингеме так принято — мы помогаем друг другу».

ROB HALFORD On Fronting BLACK SABBATH -




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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6 июл 2022
Kliops144
Пояснительную бригаду, плиз. В группе был Дио и ему нихуя не понравилось что вместо него будет петь Осборн, поэтому он послал всех к херам, а Айомми вызвал Хэлфорда. А Оззи-то что???? ЯННП
6 июл 2022
N
Nihel
Kliops144, ози то, что скажет Шерон.
Like!1
6 июл 2022
graillyc
Kliops144, оззи должен был спеть несколько песен, остальная часть сета — Роб
Like!3
6 июл 2022
a
amor
Kliops144, там план был такой Саббат с Дио разогревают Оззи, и в конце происходит реюнион BS и Оззи на несколько песен. Дио не понравилась ни идея разогрева Оззи, ни идея реюниона, и он отказался в этом участвовать.
Like!2
6 июл 2022
S
SS-ULTRA
amor, если это действительно так, то я ДИО прекрасно понимаю. Бред полный! Да и вообще дико звучит - Саббат на разогреве у Озборна.

Никогда эту историю не слышал.

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