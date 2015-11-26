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Black Sabbath

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5 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2

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14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

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8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»
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Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2



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TONY IOMMI вновь сообщил, что не рад появлению песни с DIO в свободном доступе. На вопрос о том, будет ли какой-то полноценный релиз этого трека, он ответил:

«В этом в настоящий момент и есть проблема. Потому что она была выложена без того, чтобы поставить нас в известность, и это совсем не здорово. Есть материал, который делал Джефф Николлс, но его на этом то треке не было. Я к тому, что эта песня была до того, как он пришёл в группу. Но она вдруг оказалась у его пасынка, и он начал выкладывать этот материал, что несколько неправильно, правда!»

Toni заметил, что никаких планов по быстрому выпуску этого трека нет:

«У меня просто огромное количество нереализованных вариантов, которые были записаны, но никогда не выходили. И я хотел бы кое-что отобрать и кое-что выпустить на некоторых альбомах. Мы постепенно думаем насчёт бокс-сетов. И в какой-то момент будет выпущен бокс-сет с эпохой Tony Martin'a, может, какой-то материал с Ian'ом Gillan'ом. Так что да — будут какие-то треки, которых ранее нигде до этого не было».

TONY IOMMI Says It Was





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


5 апр 2021, 14:33		Чувак тебе далеко за 70 и ты болен раком . Ты можешь умереть в любой день но ты тянешь время и всё делаешь так нееееторопясь как будто тебе 20 лет и у тебя вся жизнь ещё впереди.

Ress


5 апр 2021, 14:49		C Гилланом было бы норм ещё материал послушать.


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