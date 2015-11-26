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Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO — 2



TONY IOMMI вновь сообщил, что не рад появлению песни с DIO в свободном доступе. На вопрос о том, будет ли какой-то полноценный релиз этого трека, он ответил:



«В этом в настоящий момент и есть проблема. Потому что она была выложена без того, чтобы поставить нас в известность, и это совсем не здорово. Есть материал, который делал Джефф Николлс, но его на этом то треке не было. Я к тому, что эта песня была до того, как он пришёл в группу. Но она вдруг оказалась у его пасынка, и он начал выкладывать этот материал, что несколько неправильно, правда!»



Toni заметил, что никаких планов по быстрому выпуску этого трека нет:



«У меня просто огромное количество нереализованных вариантов, которые были записаны, но никогда не выходили. И я хотел бы кое-что отобрать и кое-что выпустить на некоторых альбомах. Мы постепенно думаем насчёт бокс-сетов. И в какой-то момент будет выпущен бокс-сет с эпохой Tony Martin'a, может, какой-то материал с Ian'ом Gillan'ом. Так что да — будут какие-то треки, которых ранее нигде до этого не было».







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