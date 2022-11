14 ноя 2022



Видео полного выступления JAZZ SABBATH



Видео полного выступления JAZZ SABBATH, состоявшегося 11 ноября в рамках Leverkusener Jazztage 2022, Leverkusen, Germany, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Fairies Wear Boots"

"Snowblind"

"Evil Woman"

"Behind The Wall Of Sleep"

"Rat Salad"

"Iron Man"

"Changes"

"N.I.B."

"Paranoid"

"Children Of The Grave"







