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*Умер Дэн Маккаферти 52
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 22
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Black Sabbath

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|||| 14 ноя 2022

Видео полного выступления JAZZ SABBATH



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Видео полного выступления JAZZ SABBATH, состоявшегося 11 ноября в рамках Leverkusener Jazztage 2022, Leverkusen, Germany, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Fairies Wear Boots"
"Snowblind"
"Evil Woman"
"Behind The Wall Of Sleep"
"Rat Salad"
"Iron Man"
"Changes"
"N.I.B."
"Paranoid"
"Children Of The Grave"

JAZZ SABBATH Featuring ADAM WAKEMAN Perform At Leverkusener Jazztage 2022; Pro-Shot Full Show Livestream Available




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