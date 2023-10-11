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GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?



У GRAHAM'a BONNET'a недавно спросили, есть ли правда в слухах о том, что ему предлагали место в BLACK SABBATH, на что он ответил:



«Да, Tony позвонил мне однажды, и я подумал: "Не знаю, как это понимать". Я не мог представить себя в группе BLACK SABBATH с учетом того, как я выгляжу. [Смеется] Я не очень похож на музыканта BLACK SABBATH. Мне пришлось бы отрастить очень длинные волосы, покрасить их в темно-черный цвет и отрастить бороду или что-то в этом роде. Я не был в этом уверен. И с музыкой я тоже не был уверен, потому что думал, что хочу сделать что-то не похожее на BLACK SABBATH. Я был в некотором роде антитяжеловесом, потому что то, как я пишу песни, то, как пишут песни мои друзья-гитаристы, то, как они сочиняют композиции, не было похоже на типичный тяжелый металл, тяжелый рок».







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