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Black Sabbath

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GRAHAM BONNET мог попасть в BLACK SABBATH?



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У GRAHAM'a BONNET'a недавно спросили, есть ли правда в слухах о том, что ему предлагали место в BLACK SABBATH, на что он ответил:

«Да, Tony позвонил мне однажды, и я подумал: "Не знаю, как это понимать". Я не мог представить себя в группе BLACK SABBATH с учетом того, как я выгляжу. [Смеется] Я не очень похож на музыканта BLACK SABBATH. Мне пришлось бы отрастить очень длинные волосы, покрасить их в темно-черный цвет и отрастить бороду или что-то в этом роде. Я не был в этом уверен. И с музыкой я тоже не был уверен, потому что думал, что хочу сделать что-то не похожее на BLACK SABBATH. Я был в некотором роде антитяжеловесом, потому что то, как я пишу песни, то, как пишут песни мои друзья-гитаристы, то, как они сочиняют композиции, не было похоже на типичный тяжелый металл, тяжелый рок».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 окт 2023
I
Inhuman
Интересно в каком году это было
11 окт 2023
gravitgroove
Inhuman, " I can't remember the actual year — 1980-something. And I had a call from one of the guys from BLACK SABBATH — I can't remember whom — asking me if I'd be interested in joining because I'd just left RAINBOW."
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