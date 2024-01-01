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TONY IOMMI подвёл итоги года



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Легендарный гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi поделился видеообращением, в котором рассказал о проектах, которыми он был занят в течение последних 12 месяцев. 75-летний музыкант, у которого более десяти лет назад была диагностирована лимфома на ранней стадии, в трёхминутном ролике сказал следующее:  

«Привет всем, надеюсь, у вас было отличное Рождество. У нас точно было. Было очень весело — много еды и напитков. Чудесно, просто чудесно.

В прошлом году, когда я записывал своё видеообращение, я сказал, что у нас выйдет бокс-сет альбомов BLACK SABBATH эпохи Тони Мартина. Теперь мне сообщили, что он выйдет в мае. Это было связано с бумажной волокитой и юридическими вопросами. Но в любом случае он выйдет в мае, если вам интересно, а я надеюсь, что вам интересно.

Прошлый год тоже был интересным. Было здорово и очень весело. Произошло много разных вещей. Я работал с Бирмингемским Королевским балетом с Карлосом Акостой над балетом Black Sabbath, и всё получилось просто чудесно. Они проделали блестящую работу, а танцоры просто потрясающие. Все люди, участвовавшие в этом проекте, были увлечены, и это было очень интересно. Я появлялся в конце некоторых шоу — не всех, а только некоторых. Но как только билеты поступили в продажу, они тут же были раскуплены, это было просто потрясающе. К нам пришло много фанатов BLACK SABBATH, которым очень понравилось. Так что, надеюсь, в следующем году или в этом, конечно, к тому моменту, как вы получите это сообщение, идут разговоры о том, чтобы привезти это шоу в Америку и Европу. Надеюсь, это произойдёт, и все смогут его увидеть. Но это стоит посмотреть. Потрясно.

А ещё я снял документальный фильм для Sky, что тоже было очень прикольно. Я снимал его дома и за его пределами. Это было очень весело, и ко мне заходил Брайан Мэй, мы работали и играли вместе, это было круто. И если вы не можете посмотреть этот фильм на Sky, вы можете увидеть его на YouTube. Чем ещё я занимался? Ну, конечно же, я работал в студии и делал то, что делают все остальные. Я выступал с Джонни Деппом и HOLLYWOOD VAMPIRES — Элисом Купером, Джо Перри и остальной бандой. Отличное развлечение. Действительно здорово. Это нечто необычное для меня. Вот, собственно, и всё. Надеюсь, в следующем году будет ещё что-то. А ещё я сделал кое-что с Сезаром [Гуэйкяном] из Gibson и Сержем из SYSTEM OF THE DOWN — я записал с ними трек. Это было сделано, чтобы собрать деньги для Армении, и это хорошо. Так что вышло неплохо.

Посмотрим, что произойдёт в следующем году, и я буду информировать вас по мере того, как мы будем двигаться дальше. Но я сочиняю и делаю много всякого, и это звучит неплохо, я очень доволен. Возможно, я использую какую-то оркестровку, возможно, нет. Так что посмотрим, как всё пойдет.

В любом случае, счастливого нового года и всего наилучшего вам всем. Спасибо. Пока».






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