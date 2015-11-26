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Black Sabbath

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Герои фаст-фуда исполняют песню BLACK SABBATH на глазах у OZZY



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Ранее не выпускавшийся ролик из шоу "Ozzy & Jack's World Detour", в котором вокалист BLACK SABBATH наблюдает исполнение одного из главных хитов группы от пародийной трибьют-группы MAC SABBATH, одновременно воздающих должное иконическим образам фаст-фуда, доступно ниже.

Таинственный вокалист группы MAC SABBATH Ronald Osbourne покинул свой подвал, чтобы рассказать Rolling Stone:

«Быть Ronald'ом Osbourne'ом, фронт-клоуном MAC SABBATH — не просто. Я должен постоянно встречать всех этих "прожаренных" металл-икон, таких как Burger King Diamond, Cinnibon Jovi и KFCC DeVille, смотреть им глаза в глаза и притворяться, что у меня несварение желудка. Но в этот раз всё было иначе. Я встретился с Ozzy, мать его, Osbourne'ом. Для большого клоуна это та ещё задачка».

Группа отыграла несколько концертов в родной Калифорнии и благодаря интернету обрела популярность, в результате чего попала на фестиваль Download, а затем проехала с полноценным туром по Великобритании и США.



OZZY OSBOURNE Watches Performance By Fast Food-Themed BLACK SABBATH Tribute Parody Band MAC SABBATH (Video)




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