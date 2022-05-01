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Black Sabbath

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Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал продюсер на альбоме "13"



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Во время появления на шоу SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал о создании последнего альбома группы, получившего название "13". Выпущенный в 2013 году, он стал первым за 35 лет диском BLACK SABBATH, в работе над которым приняли участие Butler, гитарист Тony Iommi и вокалист Ozzy Osbourne.

Butler обсудил работу с легендарным продюсером Риком Рубином, который печально известен тем, что во время записи альбомов он то и дело пропадает из студии:

«Что-то из этого мне понравилось, что-то не очень. Это был странный опыт, особенно когда нам сказали забыть, что мы хэви-металлическая группа. Это было первое, что сказал нам Рик. Он включил нам наш самый первый альбом и сказал: "Вернитесь мыслями назад, когда не было такого понятия, как хэви-металл, и представьте, что это ваш следующий альбом", что было просто смешно».

Когда ведущий Эдди Транк отметил, что многие другие артисты после работы с Рубином чувствовали себя немного подавленными, Butler сказал:

«Я до сих пор не понимаю, что он сделал. Всё было из серии: "Да, это хорошо". "Нет, не делай этого". И ты спрашиваешь: "Почему?" А он отвечает: "Просто не делай этого". Как я помню, Ozzy однажды взбесился, потому что он записал около 10 дублей разных вокальных партий, а Рик продолжал говорить: "Да, это здорово, но сделай ещё один дубль". И Ozzy сказал: "Если это здорово, зачем мне делать ещё один дубль?" Он просто вышел из себя. Вот как всё было. Тони был недоволен некоторыми вещами, которые Рик пытался заставить его играть. Он заставил Tony купить усилители 1968 года — как будто это помогло бы ему звучать как в 1968 году. Это безумие. Но это хорошо для рекламы и хорошо для звукозаписывающей компании. Если в этом участвует Рик Рубин, значит, всё должно быть хорошо».



Thank you @geezerbutler for coming by my Vegas place today and joining me on #TrunkNation ! If you missed it now on the @SIRIUSXM app. Replay tonight 10-Mid ET @siriusxmvolume 106. Geez at 11P ET. Just another day at work in VegasвЂ¦ awesome!! pic.twitter.com/a8NuK6aXFh






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1 май 2022
C
Corpsegrinder04
Рубин мутил Reign in Blood в 86-м и этого достаточно.
1 май 2022
r
resurgamresponses
вам подогнали деньгастого продюсера, так что надо делать все как он говорит. и все. понял не понял не катит
1 май 2022
r
resurgamresponses
но батлер говорит главные вещи: они совершали бессмысленные вещи (усилок 1968), но те которые приказал рубин. потом пресса рассказывала как рубин участвовал в создании альбома

просмотров: 565

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