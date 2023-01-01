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*Новая песня BLUT AUS NORD 34
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Black Sabbath

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GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»



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В новом интервью шоу "Rick & Brad" на радиостанции Rock 100.5 The KATT в Оклахома-Сити Geezer'а Butler'a спросили, есть ли шанс, что BLACK SABBATH снова выступят, даже если это будет всего лишь разовое шоу, или же группа уже «почила в бозе». Басист ответил:

«Всё решено. Я никогда не говорю "никогда", потому что я уже столько раз говорил об этом, а потом что-то происходило. Но нет, я не вижу предпосылок для того, чтобы это произошло сейчас.

В следующем месяце мне исполнится 74 года. Остальным уже больше 75 лет. Так что время начинает действовать на наше тело в физическом, умственном планах и во всём остальном. Невозможно выходить на сцену и обманывать публику, притворяясь, что тебе действительно всё нравится, когда у тебя болит спина или что-то ещё. Это даёт понять, что пора завязывать».




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