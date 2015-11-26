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Black Sabbath

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4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH
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SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS



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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith и гитарист GUNS N' ROSES Slash присоединились к POST MALONE в рамках стрима "Bud Light Seltzer Sessions Presents: New Years Eve 2021". Он исполнил кавер-версию ALICE IN CHAINS "Rooster" вместе со Smith'ом, Andrew Watt'ом и Chris'ом Chaney, а потом кавер-версию BLACK SABBATH "War Pigs" в том же составе + SLASH. В рамках сета также была исполнена композиции "Take What You Want", записанная при участии OZZY.

SLASH, CHAD SMITH Join POST MALONE For BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS Covers During




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