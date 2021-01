сегодня



SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH , ALICE IN CHAINS



Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith и гитарист GUNS N' ROSES Slash присоединились к POST MALONE в рамках стрима "Bud Light Seltzer Sessions Presents: New Years Eve 2021". Он исполнил кавер-версию ALICE IN CHAINS "Rooster" вместе со Smith'ом, Andrew Watt'ом и Chris'ом Chaney, а потом кавер-версию BLACK SABBATH "War Pigs" в том же составе + SLASH. В рамках сета также была исполнена композиции "Take What You Want", записанная при участии OZZY.











