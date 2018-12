11 дек 2018



Бывшие участники BLACK SABBATH на трибьюте BLACK SABBATH



Это история о том, как ирландский инспектор по ядерной безопасности собрал 10 бывших участников BLACK SABBATH, чтобы выпустить трибьют-альбом одной из величайших групп в истории.



Альбом" Ninth Star" EMERALD SABBATH собрал десять бывших участников BLACK SABBATH:



* Adam Wakeman (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE)



* Bev Bevan (BLACK SABBATH, ELO)



* Neil Murray (BLACK SABBATH, WHITESNAKE)



* Terry Chimes (BLACK SABBATH, THE CLASH)



* Laurence Cottle (BLACK SABBATH, THE ALAN PARSONS PROJECT)



* Ron Keel (BLACK SABBATH, KEEL)



* Vinny Appice (BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL)



* Dave Walker (BLACK SABBATH, FLEETWOOD MAC)



* Bobby Rondinelli (BLACK SABBATH, RAINBOW)



* Tony Martin (BLACK SABBATH, HEADLESS CROSS)



* Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE)



* The English Chamber Choir



Кроме того, в работе также принимали участие Will Malone и Mike Lewis ("Sabotage", "Technical Ecstasy"), Mike Exeter (BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST), Skaila Kanja (Royal Academy Of Music), а также оформители BLACK SABBATH Richard Manning and Colin Elgie ("Technical Ecstasy") и Hugh Gilmour ("Born Again").



Основатель проекта, Michael Suilleabhain: «Я стал поклонником BLACK SABBATH с 1983 года, когда впервые их услышал. Как и многие фэны, первым, что я услышал — дебютный альбом BLACK SABBATH, а остальное, как говорится, уже история. За эти годы я видел BLACK SABBATH в общей сложности 82 раза в каждом составе [кроме Ray Gillen'а]. Я также страстно люблю классическую музыку и в мае 2015 года я решил смешать их вместе. Adam Wakeman был первым, кто внес свой вклад в проект, с клавишными на 'Changes', а затем как снежный ком все превратилось в этот проект.



Я решил перезаписать треки и инструменталы BLACK SABBATH с как можно большим количеством бывших участников BLACK SABBATH. Многие музыканты также играли на оригиналах (например, Vinny Appice, который присоединился к SABBATH на барабанах в туре' Heaven And Hell', и Английский камерный хор на 'Supertzar'). Затем я добавил струнный квартет вместе с различными классическими исполнителями.



Никогда в моих самых смелых мечтах я не думал, что смогу это сделать, но моя настойчивость окупилась.



Я хотел бы поблагодарить всех бывших музыкантов из BLACK SABBATH за помощь в этом деле, а также бывших оформителей BLACK SABBATH, аранжировщиков и продюсеров.



Надеюсь, этот альбом понравится всем»



Трек-лист:



"Embryo"



Adam Wakeman: Keyboards

Bev Bevan: Percussion

Laurence Cottle: Bass

Anneka Sutcliffe: Violin

Sarah Tobias: Flute/Clarinet



"Die Young"



Ron Keel: Vocals

Vinny Appice: Drums

Rudy Sarzo: Bass

DC Cothern: Guitar

Pete Rinaldi: Guitar

Ellen Morgan: Keyboards



"Fluff"



Sarah Tobias: Flute/Clarinet

Ardeton String Quartet

Pete Rinaldi: Guitar



"Trashed"



Ron Keel: Vocals

Vinny Appice: Drums

Bev Bevan: Percussion

Laurence Cottle: Bass

Pete Rinaldi: Guitar



"Stonehenge"



Adam Wakeman: Keyboards

Laurence Cottle: Bass

Pete Rinaldi: Guitar

Sarah Tobias: Flute



"She's Gone"



Dave Walker: Vocals

Neill Murray: Bass

Bill Dwyer: Drums

Ardeton String Quartet

Lisa Ljungberg: Backing Vocals



"In For The Kill"



Tony Martin: Vocals

Laurence Cottle: Bass

Bobby Rondinelli: Drums

Pete Rinaldi: Guitars

Adam Wakeman: Keyboards



"Orchid"



Neil Murray: Bass

Sarah Tobias: Flute/Clarinet

Ardeton String Quartet

Pete Rinaldi: Guitar



"Hole In The Sky"



Ron Keel: Vocals

Bobby Rondinelli: Drums

Laurence Cottle: Bass

Pete Rinaldi: Guitar



"Changes"



Michael Suilleabhain: Vocals

Adam Wakeman: Keyboards

Laurence Cottle: Bass

Bev Bevan: Percussion

Queenie May: Backing Vocals

Annela Sutcliffe: Violin

Sarah Tobias: Flute/Clarinet



"Supertzar"



English Chamber Choir

Adam Wakeman: Keyboards

Terry Chimes: Drums

Laurence Cottle: Bass

Pete Rinaldi: Guitar

Skaila Kanja: Harp

Elen Morgan: Glockenspiel



















