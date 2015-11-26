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Black Sabbath

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|||| 11 дек 2018

Бывшие участники BLACK SABBATH на трибьюте BLACK SABBATH



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Это история о том, как ирландский инспектор по ядерной безопасности собрал 10 бывших участников BLACK SABBATH, чтобы выпустить трибьют-альбом одной из величайших групп в истории.

Альбом" Ninth Star" EMERALD SABBATH собрал десять бывших участников BLACK SABBATH:

* Adam Wakeman (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE)

* Bev Bevan (BLACK SABBATH, ELO)

* Neil Murray (BLACK SABBATH, WHITESNAKE)

* Terry Chimes (BLACK SABBATH, THE CLASH)

* Laurence Cottle (BLACK SABBATH, THE ALAN PARSONS PROJECT)

* Ron Keel (BLACK SABBATH, KEEL)

* Vinny Appice (BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL)

* Dave Walker (BLACK SABBATH, FLEETWOOD MAC)

* Bobby Rondinelli (BLACK SABBATH, RAINBOW)

* Tony Martin (BLACK SABBATH, HEADLESS CROSS)

* Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE)

* The English Chamber Choir

Кроме того, в работе также принимали участие Will Malone и Mike Lewis ("Sabotage", "Technical Ecstasy"), Mike Exeter (BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST), Skaila Kanja (Royal Academy Of Music), а также оформители BLACK SABBATH Richard Manning and Colin Elgie ("Technical Ecstasy") и Hugh Gilmour ("Born Again").

Основатель проекта, Michael Suilleabhain: «Я стал поклонником BLACK SABBATH с 1983 года, когда впервые их услышал. Как и многие фэны, первым, что я услышал — дебютный альбом BLACK SABBATH, а остальное, как говорится, уже история. За эти годы я видел BLACK SABBATH в общей сложности 82 раза в каждом составе [кроме Ray Gillen'а]. Я также страстно люблю классическую музыку и в мае 2015 года я решил смешать их вместе. Adam Wakeman был первым, кто внес свой вклад в проект, с клавишными на 'Changes', а затем как снежный ком все превратилось в этот проект.

Я решил перезаписать треки и инструменталы BLACK SABBATH с как можно большим количеством бывших участников BLACK SABBATH. Многие музыканты также играли на оригиналах (например, Vinny Appice, который присоединился к SABBATH на барабанах в туре' Heaven And Hell', и Английский камерный хор на 'Supertzar'). Затем я добавил струнный квартет вместе с различными классическими исполнителями.

Никогда в моих самых смелых мечтах я не думал, что смогу это сделать, но моя настойчивость окупилась.

Я хотел бы поблагодарить всех бывших музыкантов из BLACK SABBATH за помощь в этом деле, а также бывших оформителей BLACK SABBATH, аранжировщиков и продюсеров.

Надеюсь, этот альбом понравится всем»

Трек-лист:

"Embryo"

Adam Wakeman: Keyboards
Bev Bevan: Percussion
Laurence Cottle: Bass
Anneka Sutcliffe: Violin
Sarah Tobias: Flute/Clarinet

"Die Young"

Ron Keel: Vocals
Vinny Appice: Drums
Rudy Sarzo: Bass
DC Cothern: Guitar
Pete Rinaldi: Guitar
Ellen Morgan: Keyboards

"Fluff"

Sarah Tobias: Flute/Clarinet
Ardeton String Quartet
Pete Rinaldi: Guitar

"Trashed"

Ron Keel: Vocals
Vinny Appice: Drums
Bev Bevan: Percussion
Laurence Cottle: Bass
Pete Rinaldi: Guitar

"Stonehenge"

Adam Wakeman: Keyboards
Laurence Cottle: Bass
Pete Rinaldi: Guitar
Sarah Tobias: Flute

"She's Gone"

Dave Walker: Vocals
Neill Murray: Bass
Bill Dwyer: Drums
Ardeton String Quartet
Lisa Ljungberg: Backing Vocals

"In For The Kill"

Tony Martin: Vocals
Laurence Cottle: Bass
Bobby Rondinelli: Drums
Pete Rinaldi: Guitars
Adam Wakeman: Keyboards

"Orchid"

Neil Murray: Bass
Sarah Tobias: Flute/Clarinet
Ardeton String Quartet
Pete Rinaldi: Guitar

"Hole In The Sky"

Ron Keel: Vocals
Bobby Rondinelli: Drums
Laurence Cottle: Bass
Pete Rinaldi: Guitar

"Changes"

Michael Suilleabhain: Vocals
Adam Wakeman: Keyboards
Laurence Cottle: Bass
Bev Bevan: Percussion
Queenie May: Backing Vocals
Annela Sutcliffe: Violin
Sarah Tobias: Flute/Clarinet

"Supertzar"

English Chamber Choir
Adam Wakeman: Keyboards
Terry Chimes: Drums
Laurence Cottle: Bass
Pete Rinaldi: Guitar
Skaila Kanja: Harp
Elen Morgan: Glockenspiel



Former BLACK SABBATH Members Featured On EMERALD SABBATH Tribute Album






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


11 дек 2018, 19:41		Тони Мартин - это хорошо. А Гиллана и Ворда не хватает. И голограмму забыли.

gravitgroove


11 дек 2018, 23:02		главное, что не хватает еще Айоми, Осборна и Батлера -подстать заголовку


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