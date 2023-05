сегодня



JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH



В новом эксклюзивном интервью Сакису Фрагосу из греческого журнала Rock Hard лидер SAVATAGE Jon Oliva подтвердил, что около 40 лет назад он собирался пройти прослушивание в BLACK SABBATH:



«Мы [SAVATAGE] собирались распасться после "Fight For The Nightmare" [так он уничижительно назвал третий альбом SAVATAGE 1986 года "Fight For The Rock"]. Всё было кончено. У меня был билет на самолёт и сет-лист [BLACK SABBATH], присланный мне по почте. Я должен был вылететь на следующий день или через день, чтобы отправиться в Лос-Анджелес на прослушивание в BLACK SABBATH, потому что Geezer'y Butler'y [басисту BLACK SABBATH] очень понравился мой голос... А Criss [Oliva, тогдашний гитарист SAVATAGE и брат Jon'a] собирался лететь в Феникс, чтобы поговорить с [Dave'ом] Mustaine'ом об участии в MEGADETH. И вот мы встретились с [продюсером SAVATAGE и основателем TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] Paul'ом O'Neill'ом. Он сказал: "Ребята, вы едины. Вы не расстанетесь. Я дам вам пятьдесят тысяч долларов". И я помню, как пинал ногу своего брата под столом... Paul дал нам чек на пятьдесят тысяч долларов и сказал: "Ты не будешь прослушиваться в BLACK SABBATH, а ты [Criss] не будешь в MEGADETH. Вы должны остаться вместе, и мы создадим настоящий альбом SAVATAGE".



Честно говоря, мы с Criss'ом не хотели расходиться. Нам нравилось быть вместе и заниматься своей фигнёй. Мы не хотели распадаться».



По словам Oliva'ы, он бы вполне подошёл для BLACK SABBATH:



«Я бы с удовольствием спел с BLACK SABBATH. Могу сказать, что я был бы лучшим певцом для BLACK SABBATH, кроме Ozzy. Мне прислали демо-версию альбома [BLACK SABBATH] "Eternal Idol", там была песня "The Shining", и ещё одна — "Ancient Warrior". А потом я получил список классики, например "War Pigs", "N.I.B." И я знал все эти песни. Я думал: "Я порву их". Я был уверен в себе. А потом Paul не дал нам этого сделать, потому что он заплатил. Он собирался сохранить нас вместе и переделать наш контракт с Atlantic. А потом я узнал, что Ray Gillen прилетел в Калифорнию вместо меня и получил это место.



Знаете, что O'Neill сказал мне? Он сказал: "Jon, я знаю, что ты получил бы это место, но ты никогда не заработаешь с ними денег". Я ответил: "Я не зарабатывал деньги 20 лет. Это чёртовы BLACK SABBATH.



Так что Ray Gillen оказался в группе. Ray был моим очень близким другом. Я любил Ray'я. У него был великолепный голос. Он был одним из тех самых волшебных парней. И он получил контракт и отправился с ними в турне, он буйствовал, он зажигал. И он спел все песни на альбоме "Eternal Idol". А потом он с Jake'ом E. Lee собрал BADLANDS. Они с Paul'ом собрали. И он ушёл из SABBATH. Как можно уйти из BLACK SABBATH? И тогда они взяли Tony Martin'a».







+1 -0



( 3 ) просмотров: 371