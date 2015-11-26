Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 59
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 38
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 27
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 21
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH



*
zoom
*
* *
Вокалист VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan объявили о выпуске нового трибьют-альбома BLACK SABBATH в рамках проекта SABBATONERO "L’Uomo Di Ferro - A Tribute To Black Sabbath". Релиз материала намечен на февраль на СD/виниле и в цифровом варианте:

"Symptom Of The Universe"
"Sabbath Bloody Sabbath"
"N.I.B."
"Killing Yourself To Live"
"Heaven & Hell"
"Paranoid"
"Children Of The Grave"
"A National Acrobat"
"Hole In the Sky"
"War Pigs"

Backing band:

Tony ‘Demolition’ Dolan (Venom Inc) - All bass & vocals on "N.I.B."
Francesco Conte (Necromega) - Guitars
Filippo Marcheggiani (Banco del Mutuo Soccorso) - Guitars
Riccardo Spilli (Balleto Di Bronzo) - Drums

Guest artists:

Vocalists:
Rasmus Bom Anderson (Diamond Head) - Vocals on "Symptom of the Universe"
Steve Sylvester (Death SS) - Vocals on "Sabbath Bloody Sabbath"
Tony ‘Demolition’ Dolan (Venom Inc) - vocals on "N.I.B."
Maksymina Kuzianik (Scarceration) & Mayara Puertas (Torture Squad) - Vocal duet on "Killing Yourself To Live"
Tony D’Alessio (Banco Del Mutuo Soccorso) - Vocals on "Heaven & Hell"
Fleigas (Necrodeath) - Vocals on "Paranoid"
John Gallagher (Raven) - Vocals on "Children of the Grave"
Simone Salvatori (Spiritual Front) - Vocals on "A National Acrobat"
Andrea Zanetti (Monumentum) - Vocals on "Hole in the Sky"
James Rivera (Helstar) - Vocals on "War Pigs"

Guitar soloists:
Marty Friedman - "Symptom of the Universe"
Mantas (Venom Inc) - "Sabbath Bloody Sabbath"
Terence Hobbs (Suffocation)  - "N.I.B."
Prika Amaral (Nervosa) - "Killing Yourself To Live"
Ken Andrews (Obituary) - "Heaven & Hell"
Sonia Nusselder (Crypta/Cobra Spell/ex-Burning Witches) - "Paranoid"
Russ Tippins (Satan) - "Children of the Grave"
Atilla Voros (Leander Rising, ex-Tyr/Nevermore - "A National Acrobat"
Wiley Arnet (Sacred Reich) - "Hole In the Sky"
James Murphy (ex Death/Agent Steel/Obituary) - "War Pigs"

Guest drummers :
Snowy Shaw (Dream Evil/Mercyful Fate, etc) - Drums on "Sabbath Bloody Sabbath"
Mark Jackson (Acid Reign ex-M:Pire of Evil) - Drums on "War Pigs"
Dario Casabona  (Schizo) - Drums on "Hole in the Sky"

Keyboard guests:
Freddy Delirio (Death SS) - "Sabbath Bloody Sabbath"
Heric Fittipaldi (Scenario) - "Heaven & Hell"

Cover Art by @weltyamatattoo
Design/Layout: Maxi Kuzianik/Tony Dolan

All-Star Project SABBATONERO To Release BLACK SABBATH Tribute Album In February; Features Members Of VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION, Plus MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW And Many More



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 364

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом