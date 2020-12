сегодня



MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH



Вокалист VENOM INC. Tony "Demolition Man" Dolan объявили о выпуске нового трибьют-альбома BLACK SABBATH в рамках проекта SABBATONERO "L’Uomo Di Ferro - A Tribute To Black Sabbath". Релиз материала намечен на февраль на СD/виниле и в цифровом варианте:



"Symptom Of The Universe"

"Sabbath Bloody Sabbath"

"N.I.B."

"Killing Yourself To Live"

"Heaven & Hell"

"Paranoid"

"Children Of The Grave"

"A National Acrobat"

"Hole In the Sky"

"War Pigs"



Backing band:



Tony ‘Demolition’ Dolan (Venom Inc) - All bass & vocals on "N.I.B."

Francesco Conte (Necromega) - Guitars

Filippo Marcheggiani (Banco del Mutuo Soccorso) - Guitars

Riccardo Spilli (Balleto Di Bronzo) - Drums



Guest artists:



Vocalists:

Rasmus Bom Anderson (Diamond Head) - Vocals on "Symptom of the Universe"

Steve Sylvester (Death SS) - Vocals on "Sabbath Bloody Sabbath"

Tony ‘Demolition’ Dolan (Venom Inc) - vocals on "N.I.B."

Maksymina Kuzianik (Scarceration) & Mayara Puertas (Torture Squad) - Vocal duet on "Killing Yourself To Live"

Tony D’Alessio (Banco Del Mutuo Soccorso) - Vocals on "Heaven & Hell"

Fleigas (Necrodeath) - Vocals on "Paranoid"

John Gallagher (Raven) - Vocals on "Children of the Grave"

Simone Salvatori (Spiritual Front) - Vocals on "A National Acrobat"

Andrea Zanetti (Monumentum) - Vocals on "Hole in the Sky"

James Rivera (Helstar) - Vocals on "War Pigs"



Guitar soloists:

Marty Friedman - "Symptom of the Universe"

Mantas (Venom Inc) - "Sabbath Bloody Sabbath"

Terence Hobbs (Suffocation) - "N.I.B."

Prika Amaral (Nervosa) - "Killing Yourself To Live"

Ken Andrews (Obituary) - "Heaven & Hell"

Sonia Nusselder (Crypta/Cobra Spell/ex-Burning Witches) - "Paranoid"

Russ Tippins (Satan) - "Children of the Grave"

Atilla Voros (Leander Rising, ex-Tyr/Nevermore - "A National Acrobat"

Wiley Arnet (Sacred Reich) - "Hole In the Sky"

James Murphy (ex Death/Agent Steel/Obituary) - "War Pigs"



Guest drummers :

Snowy Shaw (Dream Evil/Mercyful Fate, etc) - Drums on "Sabbath Bloody Sabbath"

Mark Jackson (Acid Reign ex-M:Pire of Evil) - Drums on "War Pigs"

Dario Casabona (Schizo) - Drums on "Hole in the Sky"



Keyboard guests:

Freddy Delirio (Death SS) - "Sabbath Bloody Sabbath"

Heric Fittipaldi (Scenario) - "Heaven & Hell"



Cover Art by @weltyamatattoo

Design/Layout: Maxi Kuzianik/Tony Dolan







