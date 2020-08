сегодня



Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью



9 октября в честь 50-летия с момента оригинального выпуска BLACK SABBATH на пяти винилах/четырёх CD выпустят расширенную версию альбома "Paranoid", в которую войдут оригинальная запись, редкий Quad Mix 1974 года, а также два концерта 1970 года в Монтрё и Брюсселе, впервые доступные на виниле. Виниловый вариант будет выпущен с дополнительной книгой с интервью со всеми участниками, редкими фотографиями, памятными вещами, постером и реплитой тур-бука, доступного в рамках тура по "Paranoid".



Трек-лист:



LP1: Original Album



Side A

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”



Side B

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”



LP2: Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974



Side C

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”



Side D

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”



LP3: Live in Montreux 1970 (Part One)



Side E

“Intro”

“Paranoid”

“N.I.B.”

“Behind The Wall Of Sleep”



Side F

“Iron Man”

“War Pigs”



LP4: Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Part One)



Side G

“Fairies Wear Boots”

“Hand Of Doom”



Side H

“Paranoid”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Iron Man”



LP5: Live in Brussels 1970 (Part Two)



Side J

“Black Sabbath”

“N.I.B.”



Side K

“Behind The Wall Of Sleep”

“War Pigs”

“Fairies Wear Boots”







