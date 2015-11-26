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Black Sabbath

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Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью



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9 октября в честь 50-летия с момента оригинального выпуска BLACK SABBATH на пяти винилах/четырёх CD выпустят расширенную версию альбома "Paranoid", в которую войдут оригинальная запись, редкий Quad Mix 1974 года, а также два концерта 1970 года в Монтрё и Брюсселе, впервые доступные на виниле. Виниловый вариант будет выпущен с дополнительной книгой с интервью со всеми участниками, редкими фотографиями, памятными вещами, постером и реплитой тур-бука, доступного в рамках тура по "Paranoid".

Трек-лист:

LP1: Original Album

Side A
“War Pigs / Luke’s Wall”
“Paranoid”
“Planet Caravan”
“Iron Man”

Side B
“Electric Funeral”
“Hand Of Doom”
“Rat Salad”
“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP2: Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974

Side C
“War Pigs / Luke’s Wall”
“Paranoid”
“Planet Caravan”
“Iron Man”

Side D
“Electric Funeral”
“Hand Of Doom”
“Rat Salad”
“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP3: Live in Montreux 1970 (Part One)

Side E
“Intro”
“Paranoid”
“N.I.B.”
“Behind The Wall Of Sleep”

Side F
“Iron Man”
“War Pigs”

LP4: Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Part One)

Side G
“Fairies Wear Boots”
“Hand Of Doom”

Side H
“Paranoid”
“Hand Of Doom”
“Rat Salad”
“Iron Man”

LP5: Live in Brussels 1970 (Part Two)

Side J
“Black Sabbath”
“N.I.B.”

Side K
“Behind The Wall Of Sleep”
“War Pigs”
“Fairies Wear Boots” 

BLACK SABBATH To Celebrate 50th Anniversary Of Iconic Album Paranoid With 5LP Vinyl Deluxe Edition; Also Available As 4CD Set; Includes Vinyl Debut Of Two 1970 Concerts



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