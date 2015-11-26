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Black Sabbath

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12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

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9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

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17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

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GEEZER BUTLER был рад, когда Дио начал сочинять тексты для BLACK SABBATH



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Басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который с самого начала существования группы взял на себя роль основного автора текстов, рассказал в новом интервью Goldmine, что был не против того, чтобы вокалист Ронни Джеймс Дио взял на себя роль сочинителя лирики, когда тот присоединился к SABBATH в 1979 году:

«О, я был просто очень рад, что кто-то ещё занимается текстами. Я слышал тексты Ронни, и они были совсем не похожи на то, что написал бы я. Мне казалось, что я практически исчерпал темы для лирики на альбоме "Never Say Die". Мне просто больше не о чем было писать. Так что было невероятным облегчением, когда кто-то пришёл и сделал это вместо меня. Его тексты, я считаю, больше фэнтезийные — о драконах и чём-то подобном. В моих было больше политики и повседневных событий, а в его — больше сюрреализма и чего-то не от мира сего. Когда дело дошло до второго альбома, единственное, что было сказано ему, — это "никаких радуг и драконов". Вот и всё. Он принял послание и сделал то, что сделал».

GEEZER BUTLER Says It Was



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