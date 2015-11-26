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Black Sabbath

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14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

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19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

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30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

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9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

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Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»



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Бывший аргентинский рэгбист и большой фанат BLACK SABBATH Christian Martin на прошлой неделе снимал документальный фильм о COVID-19 в Бирмингеме для одной из аргентинских кабельных сетей, и по случаю новой установки скамейки SABBATH на Broad Street (её временно убирали из-за расширения трамвайных путей) по Zoom'y побеседовал с гитаристом группы, Tony Iommi.

Tony сказал:

«В молодости я постоянно бывал на Брод-стрит в ночном клубе "Ром Раннер", так что это навевает много воспоминаний».

О ранних днях группы:

«У нас был трудный путь, так как никто не слушал нашу музыку, и мы могли играть только в маленьких блюзовых клубах по всему городу. Но мы любили и верили в то, что делали».

Iommi некоторое время провёл с группой JETHRO TULL и сказал, что именно там он научился дисциплине, необходимой для успеха:

«Всё было настолько организованно, что когда я вернулся в группу, я понял, что мы должны репетировать и воспринимать всё всерьёз. Я был единственным, кто умел водить машину, так что я забирал всех в 9 утра по одному и тому же расписанию каждый день, и мы упорно работали.

Но это никогда не было рутиной. Да, в первые годы было непросто, у нас не было денег, и приходилось в турах спать в одной комнате. Потом, когда начали появляться деньги, мы могли останавливаться в отелях, путешествовать по всему миру, и это было потрясающе — я бы не стал ничего менять!»

Iommi также сказал, что поддерживает связь с OZZY по смс и общается с ним на регулярной основе, и добавил, что он «по-настоящему гордится хэви-металл-лавочкой»:

«Мы помогли сделать так, чтобы о Бирмингеме узнали в мире. Мы, если хотите, были бирмингемскими BEATLES, и для города очень здорово, что есть такие памятные и развлекательные элементы».

TONY IOMMI Looks Back On BLACK SABBATH As Band





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

metalslayer


19 янв 2021, 11:49		СМС-ки, я думал с приходом инетов с мессенджерами они ушли в прошлое.


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