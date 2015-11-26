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Гитарист BLACK SABBATH : «Я бы не стал ничего менять»



Бывший аргентинский рэгбист и большой фанат BLACK SABBATH Christian Martin на прошлой неделе снимал документальный фильм о COVID-19 в Бирмингеме для одной из аргентинских кабельных сетей, и по случаю новой установки скамейки SABBATH на Broad Street (её временно убирали из-за расширения трамвайных путей) по Zoom'y побеседовал с гитаристом группы, Tony Iommi.



Tony сказал:



«В молодости я постоянно бывал на Брод-стрит в ночном клубе "Ром Раннер", так что это навевает много воспоминаний».



О ранних днях группы:



«У нас был трудный путь, так как никто не слушал нашу музыку, и мы могли играть только в маленьких блюзовых клубах по всему городу. Но мы любили и верили в то, что делали».



Iommi некоторое время провёл с группой JETHRO TULL и сказал, что именно там он научился дисциплине, необходимой для успеха:



«Всё было настолько организованно, что когда я вернулся в группу, я понял, что мы должны репетировать и воспринимать всё всерьёз. Я был единственным, кто умел водить машину, так что я забирал всех в 9 утра по одному и тому же расписанию каждый день, и мы упорно работали.



Но это никогда не было рутиной. Да, в первые годы было непросто, у нас не было денег, и приходилось в турах спать в одной комнате. Потом, когда начали появляться деньги, мы могли останавливаться в отелях, путешествовать по всему миру, и это было потрясающе — я бы не стал ничего менять!»



Iommi также сказал, что поддерживает связь с OZZY по смс и общается с ним на регулярной основе, и добавил, что он «по-настоящему гордится хэви-металл-лавочкой»:



«Мы помогли сделать так, чтобы о Бирмингеме узнали в мире. Мы, если хотите, были бирмингемскими BEATLES, и для города очень здорово, что есть такие памятные и развлекательные элементы».













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