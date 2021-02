сегодня



Фрагмент переиздания BLACK SABBATH



Двенадцатого февраля на 4 CD и пяти винилах состоится выпуск делюкс-версии альбома BLACK SABBATH "Vol 4". В тот же день на всех стрим-сервисах будет доступна и ремастированная версия альбома.



Трек-лист:



CD Track Listing



Disc One: Original Album Remastered



01. Wheels Of Confusion / The Straightener

02. Tomorrow's Dream

03. Changes

04. FX

05. Supernaut

06. Snowblind

07. Cornucopia

08. Laguna Sunrise

09. St. Vitus Dance

10. Under The Sun / Every Day Comes And Goes



Disc Two: Outtakes - New Mixes



01. Wheels Of Confusion / The Straightener *

02. Changes *

03. Supernaut *

04. Snowblind *

05. Laguna Sunrise *

06. Under The Sun (Instrumental) *



Disc Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue



01. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

02. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

03. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

04. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

05. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

06. The Straightener (Outtake) *

07. Supernaut (Outtake) *

08. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

09. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *

10. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

11. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *



Disc Four: Live In The UK 1973



01. Tomorrow's Dream *

02. Sweet Leaf *

03. War Pigs

04. Snowblind *

05. Killing Yourself To Live

06. Cornucopia

07. Wicked World (includes excerpts of:)

i. Guitar Solo

ii. Orchid

iii. Into The Void

iv. Sometimes I'm Happy

08. Supernaut / Drum Solo

09. Wicked World (Reprise)

10. Embryo

11. Children Of The Grave

12. Paranoid



LP Track Listing



LP One: Original Album Remastered



Side One



01. Wheels Of Confusion / The Straightener

02. Tomorrow's Dream

03. Changes

04. FX

05. Supernaut



Side Two



01. Snowblind

02. Cornucopia

03. Laguna Sunrise

04. St. Vitus Dance

05. Under The Sun / Every Day Comes And Goes



LP Two: Outtakes - New Mixes



Side Three



01. Wheels Of Confusion / The Straightener *

02. Changes *

03. Supernaut *

04. Snowblind *



Side Four



01. Laguna Sunrise *

02. Under The Sun (Instrumental) *



Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue



03. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

04. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

05. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

06. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *



LP Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue



Side Five



01. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

02. The Straightener (Outtake) *

03. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *

04. Supernaut (Outtake) *



Side Six



01. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

02. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

03. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *



LP Four: Live in the UK 1973



Side Seven



01. Tomorrow's Dream *

02. Sweet Leaf *

03. War Pigs



Side Eight



01. Snowblind *

02. Killing Yourself To Live

03. Cornucopia



LP Five: Live in the UK 1973



Side Nine



1. Wicked World (includes excerpts of:)

i. Guitar Solo

ii. Orchid

iii. Into The Void

iv. Sometimes I'm Happy



Side Ten



01. Supernaut / Drum Solo

02. Wicked World (Reprise)

03. Embryo

04. Children Of The Grave

05. Paranoid



* previously unreleased



Сведением материала занимался Steven Wilson. Три трека из этого релиза, "Supernaut", "Changes" и "Snowblind", доступны для прослушивания ниже.













