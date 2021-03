сегодня



Фрагмент переиздания BLACK SABBATH



Пятого марта Rhino выпустит обновлённые версии альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", каждое из которых будет доступно на 2 CD ($19,98) и 2 LP ($31,98) с различным бонус-материалом. Помимо физической версии альбомы будут доступны и в цифровом варианте.



Трек-лист "Heaven And Hell: Deluxe Edition" 2-CD:



Disc One: Original Album (2021 Remaster)



01. Neon Knights



02. Children Of The Sea



03. Lady Evil



04. Heaven And Hell



05. Wishing Well



06. Die Young



07. Walk Away



08. Lonely Is The Word



Disc Two: Bonus Tracks



01. Children Of The Sea – Live B-Side Of "Neon Knights" *



02. Heaven And Hell – Live B-Side Of "Die Young" *



03. Lady Evil – 7" Mono Edit (unreleased on CD)



Hartford Civic Center, Hartford, CT (August 10, 1980)



04. Neon Knights *



05. Children Of The Sea *



06. Heaven And Hell *



07. Die Young *



Hammersmith Odeon, London (Dec 31, 1981- Jan 2, 1982)



08. E5150



09. Neon Knights



10. Children Of The Sea



11. Heaven And Hell



Трек-лист винила:



Side One



01. Neon Knights



02. Children Of The Sea



03. Lady Evil



04. Heaven And Hell



Side Two



01. Wishing Well



02. Die Young



03. Walk Away



04. Lonely Is The Word



Side Three



01. Children Of The Sea – Live B-Side Of "Neon Knights" *



02. Heaven And Hell – Live B-Side Of "Die Young" *



03. Lady Evil – 7" Mono Edit (unreleased on CD)



04. Neon Knights – Live 1980 *



Side Four



01. Children Of The Sea – Live 1980 *



02. Heaven And Hell – Live 1980 *



03. Die Young – Live 1980 *



Трек-лист "Mob Rules: Deluxe Edition" 2-CD:



Disc One: Original Album (2021 Remaster)



01. Turn Up The Night



02. Voodoo



03. The Sign Of The Southern Cross



04. E5150



05. The Mob Rules



06. Country Girl



07. Slipping Away



08. Falling Off The Edge Of The World



09. Over And Over



Bonus Tracks



10. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version



11. Die Young – Live B-Side Of "Mob Rules" 7" *



12. The Mob Rules – New 2021 Mix **



Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 - 2/1/82)



13. Country Girl



14. Slipping Away



15. The Mob Rules



16. Voodoo



Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982



17. Intro **



18. Neon Knights **



Disc Two: Bonus Tracks



Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982



01. N.I.B. **



02. Children Of The Sea **



03. Voodoo **



04. Black Sabbath **



05. War Pigs **



06. Drum Solo **



07. Iron Man **



08. The Mob Rules **



09. Heaven And Hell **



10. Guitar Solo **



11. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise **



12. Paranoid **



13. Children Of The Grave **



Трек-лист винила:



Side One



01. Turn Up The Night



02. Voodoo



03. The Sign Of The Southern Cross



04. E5150



05. The Mob Rules



Side Two



01. Country Girl



02. Slipping Away



03. Falling Off The Edge Of The World



04. Over And Over



Side Three



01. The Mob Rules – Heavy Metal Soundtrack Version



02. Die Young – Live B-Side Of "Mob Rules" 7" *



03. The Mob Rules – New 2021 Mix **



04. Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell – Reprise **



Side Four



Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 - 2/1/82)



01. Country Girl



02. Slipping Away



03. The Mob Rules



04. Voodoo



* previously unreleased in North America

** previously unreleased



Композиции "Lady Evil" (7" Mono Edit) и "Die Young" (Live B-Side) доступны для прослушивания ниже.











































+0 -0



просмотров: 158