8 июл 2021



Барабанщик BLACK SABBATH — о том, как он стал Vinnie



VINNY APPICE в рамках недавнего интервью рассказал о том, как стал "Vinnie":



«У меня есть ряд золотых дисков и прочего, где написано просто: V-I-N-N-I-E. Но если вы посмотрите на альбом, я там иду первым. И я понятия не имею, почему. Они решили поставить моё имя первым. Потом, на следующем альбоме, группа начала разваливаться. Я тут был совсем не при чём, это было между Ронни, Geezer'ом и Tony — у них надо спросить, почему. И на следующем диске "Live Evil" была только одна моя фотография против четырёх или пяти каждого. И потом они начали называть меня "особым гостем", хотя мелкими буквами уже было правильное написание — Vinny Appice. Это называется политикой в музыке».







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