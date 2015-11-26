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BILL WARD хочет записать альбом с BLACK SABBATH



BILL WARD в недавнем интервью признался, что хотел бы записать ещё один альбом BLACK SABBATH.



Bill сказал:



«Я разговаривал с Ozzy [Osbourne'ом, вокалистом SABBATH] два дня назад. Многое между нами изменилось, появились принципиально новые границы, которые мне пришлось установить, но я не думаю о них хуже. Я работаю с Tony [Iommi, гитаристом SABBATH] с 1964 года, когда мне было 16 лет. Они мои братья, и я люблю их».



Что касается возможности воссоединения с SABBATH в ближайшем будущем, Ward сказал:



«Насколько я понимаю, книга с SABBATH никогда не будет закрыта. Я сочиняю как демон, я наслаждаюсь жизнью. Моим главным аргументом было: "Давайте запишем ещё один альбом. Не обязательно вести речь о концертах, потому что я оцениваю, что я могу сделать в реальности. С возрастом играть на барабанах мне становится всё сложнее. Я не говорил об этом с ребятами, но я говорил с несколькими людьми из менеджмента о возможности сделать запись. Это я могу сделать спокойно, даже при наличии COVID. Я могу записать трек в своей студии в Лос-Анджелесе. Я не против сделать что-то подобное».







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