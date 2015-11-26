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TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH



В рамках недавней беседы со SPIN TONY IOMMI ответил на вопрос о том, нет ли у него желания последовать путём QUEEN, MÖTLEY CRÜE и Elton'a John'a, — создать байопик BLACK SABBATH:



«Да, разговоры на этот счёт уже были, но я не знаю, что в итоге. Всё подвисло с появлением COVID-19, так что... Мы говорили об этом года полтора назад, но ничего больше с того момента я пока не слышал».







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