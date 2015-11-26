Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 82
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 60
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 49
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



16 мар 2021 : 		 TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH

15 мар 2021 : 		 BILL WARD сказал, что больше не сможет выступить с BLACK SABBATH вживую

14 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH скучает по турам

12 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER подтвердил, что у BLACK SABBATH была "Slapback"

9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY IOMMI — о байопике BLACK SABBATH



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы со SPIN TONY IOMMI ответил на вопрос о том, нет ли у него желания последовать путём QUEEN, MÖTLEY CRÜE и Elton'a John'a, — создать байопик BLACK SABBATH:

«Да, разговоры на этот счёт уже были, но я не знаю, что в итоге. Всё подвисло с появлением COVID-19, так что... Мы говорили об этом года полтора назад, но ничего больше с того момента я пока не слышал».

TONY IOMMI Says There Has Been Talk Of BLACK SABBATH Biopic



Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


16 мар 2021, 12:28		На роль Оззи возьмут черного гея трансгендера?

Red One


16 мар 2021, 14:58		Ахахахахах, вот ента смеявка! Чёрный гей трансгендер в роли Оззи, ржом пацталом всем офисом! Вот это ты красава! Подколол толерастов, ахпхапхзазаза!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 807

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом