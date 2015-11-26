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TONY IOMMI: «Я нашёл мастер-ленты "Born Again"»



В рамках недавнего интервью гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI сообщил, что нашёл мастер-ленты "Born Again":



«Будет бокс-сет эпохи с Tony Martin'ом. И я также думаю о новой версии альбома "Born Again", ведь недавно я нашёл оригинальные мастер-ленты».







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