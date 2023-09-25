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TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH



TONY IOMMI поделился впечатлениями от балета под музыку BLACK SABBATH, премьера которого состоялась 23 сентября в театре Hippodrome:



«Спасибо всем, кто поддержал нас на балете, у нас была отличная премьера вчера вечером. Для меня большая честь участвовать в работе с такими талантливыми танцорами. Боюсь, что я не буду участвовать в каждом представлении».















































































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