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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 56
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
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Black Sabbath

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25 сен 2023 : 		 TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH

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3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

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17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

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5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

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TONY IOMMI неожиданно появился на балете BLACK SABBATH



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TONY IOMMI поделился впечатлениями от балета под музыку BLACK SABBATH, премьера которого состоялась 23 сентября в театре Hippodrome:

«Спасибо всем, кто поддержал нас на балете, у нас была отличная премьера вчера вечером. Для меня большая честь участвовать в работе с такими талантливыми танцорами. Боюсь, что я не буду участвовать в каждом представлении».








































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25 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Балет Black Sabbath? Прикольно!
25 сен 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, угу, так и представляю танец "Железного человека", или Sweet Leaf
Like!1
25 сен 2023
ElectricRetard
Должны понабежать эксперты и пояснить, делает ли это его заднеприводным.
25 сен 2023
D
DimasRocker
"Выключается свет, я танцую балет" - совсем не по рокерски

просмотров: 979

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