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Black Sabbath

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BLACK SABBATH воссоединились с барабанщиком на церемонии награждения в Лос-Анджелесе



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Участники BLACK SABBATH Tony Iommi (гитара) и Geezer Butler (бас) 11 мая воссоединились с барабанщиком Bill'ом Ward'ом во время церемонии награждения "Grammy Salute To Music Legends" и концертной программы в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, Калифорния.

RIVAL SONS выступили вживую для Iommi, Butler'а и Ward'а на мероприятии, где SABBATH были отмечены Академией звукозаписи премией Lifetime Achievement Award.

Iommi написал в Facebook:

«Ещё одна Грэмми! Отличное выступление вчера от Rival Sons, спасибо, ребята».

Butler написал в Twitter:

«Прошлой ночью на #grammy #LifetimeAchievementAwards #TonyIommi #BillWard».

Академия звукозаписи устраивает "Grammy Salute To Music Legends" в партнёрстве с Thirteen в рамках серии "Great Performances" на PBS, которая выйдет в эфир в конце этого года.

Награда "Lifetime Achievement Award" вручается артистам, которые внесли выдающийся вклад в сферу записи. Лауреаты награды определяются голосованием Национального совета попечителей Академии звукозаписи.



BLACK SABBATH Reunites With BILL WARD At








Another Grammy! Great performance from Rival Sons yesterday, thanks guys.Posted by Tony Iommi on Sunday, May 12, 2019

Posted by Rosalyn Smith on Sunday, May 12, 2019



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


13 май 2019, 09:07		Надо срочно писать альбом, а потом ехать в тур с голограммой Оззи.

StygianSaviour


13 май 2019, 13:59		Я боюсь, что голограмма Оззи унюхается кокосом и не выйдет на сцену.

Flashback


13 май 2019, 15:30		Угу, если Шерон разрешит.


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