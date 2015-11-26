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Black Sabbath

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10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID

10 июл 2020 : 		 RON KEEL, VINNY APPICE и RUDY SARZO записали кавер-версию BLACK SABBATH

17 июн 2020 : 		 BLACK SABBATH выпустили футболки #BlackLivesMatter

12 июн 2020 : 		 Участники MEGADETH, TESTAMENT, Ex-MACHINE HEAD исполняют BLACK SABBATH

19 май 2020 : 		 VINNY APPICE об альбоме BLACK SABBATH

15 май 2020 : 		 RON KEEL о времени в BLACK SABBATH: «Из нас хотели сделать хэйр-металл-команду»

9 май 2020 : 		 Tony Iommi не против концертов BLACK SABBATH

19 апр 2020 : 		 KIRK HAMMETT, JOHN 5 и CHARLIE BENANTE джемуют тему BLACK SABBATH

14 апр 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH стали больше общаться

2 апр 2020 : 		 BILL WARD о контракте с BLACK SABBATH в 2011 году: «Не подписал бы и под дулом пистолета!»

11 мар 2020 : 		 Концертный релиз BLACK SABBATH выйдет на виниле

27 фев 2020 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 фев 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «TONY IOMMI пугает меня до усрачки, и он знает об этом!

19 янв 2020 : 		 GEOFF TATE, JOE SATRIANI, STEVE VAI, CHRIS POLAND исполняют BLACK SABBATH

5 ноя 2019 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

30 окт 2019 : 		 Саундтрек к «Острым козырькам» выйдет осенью
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|||| сегодня

BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции



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Если вы в поисках идеального варианта для подарка, LAKAI и BLACK SABBATH могут предложить вам уникальную линейку продукции, созданной совместно со скейтбордистом Riley Hawk'ом и вдохновлённой культовыми записями "Master Of Reality", "Never Say Die!" и "We Sold Our Soul For Rock 'N' Roll". Стоимость колеблется от 12 до 90 долларов, детали можно найти на lakai.com/black-sabbath.

BLACK SABBATH Collaborates With Footwear Manufacturer LAKAI








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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Kiskenbassker


10 дек 2020, 12:26		"Never Say Die!" - ни разу не культовая запись

Orthodox


10 дек 2020, 12:59		Kiskenbassker, да и сборник "We Sold Our Soul..." не культовый.

HELLECTOR


10 дек 2020, 14:27		Да и вообще, кто такие Black Sabbath, шоб их на кеды, да робята?

Possessed


10 дек 2020, 14:42		Более того, я уверен, что сами Саббаты ничего об этом не знают)

Khanate


10 дек 2020, 15:14		ну с Dr.Martens коллабились, почему бы и с кедами не

Svarg_1349


10 дек 2020, 15:35		Possessed, а это и не их забота по-факту. Для этого подобного уровня групп и нужен такой мощный менеджмент. Главное, чтобы роялти исправно платились.

Possessed


10 дек 2020, 16:15		Svarg_1349, да знаю я всё это. Я о том, что бренд и группа - это разные понятия. Каждый живёт своей жизнью.


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