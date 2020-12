сегодня



BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции



Если вы в поисках идеального варианта для подарка, LAKAI и BLACK SABBATH могут предложить вам уникальную линейку продукции, созданной совместно со скейтбордистом Riley Hawk'ом и вдохновлённой культовыми записями "Master Of Reality", "Never Say Die!" и "We Sold Our Soul For Rock 'N' Roll". Стоимость колеблется от 12 до 90 долларов, детали можно найти на lakai.com/black-sabbath.



















