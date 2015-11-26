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Black Sabbath

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9 мар 2021 : 		 Колыбельные от BLACK SABBATH

8 мар 2021 : 		 Нереализованный трек BLACK SABBATH времен DIO

2 мар 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — о том, как он придумал рифф "Iron Man"

1 мар 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

17 фев 2021 : 		 Туровый барабанщик BLACK SABBATH — о том, почему не он записал барабаны на последнем альбоме

8 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

4 фев 2021 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

29 янв 2021 : 		 Нереализованный репетиционный трек BLACK SABBATH

20 янв 2021 : 		 TONY MARTIN: «Моя эпоха в SABBATH очень важна»

19 янв 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я бы не стал ничего менять»

18 янв 2021 : 		 ERNIE C — о продюсировании альбома BLACK SABBATH

17 янв 2021 : 		 TONY IOMMI — о пересведении "Forbidden"

14 янв 2021 : 		 Нереализованный материал в новых изданиях BLACK SABBATH

4 янв 2021 : 		 SLASH, CHAD SMITH присоединились к POST MALONE для исполнения BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS

24 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN, SNOWY SHAW, музыканты VENOM INC, DIAMOND HEAD, RAVEN, HELSTAR, OBITUARY, DEATH, SUFFOCATION на трибьюте BLACK SABBATH

10 дек 2020 : 		 BLACK SABBATH и LAKAI выпустили общую линейку продукции

3 дек 2020 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет зимой

24 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER: «С BLACK SABBATH всё!»

14 окт 2020 : 		 Funko выпустили фигурку на основе оформления первого альбома BLACK SABBATH

14 окт 2020 : 		 BILL WARD: «Я был частью великой группы, создающей отличную музыку»

26 авг 2020 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о концертах после пандемии: «Рок-н-ролл бомбанёт»

19 авг 2020 : 		 Участники BLACK SABBATH рассказали о том, что 14 лейблов отказали группе, посоветовав сочинять «правильные песни»

12 авг 2020 : 		 Делюкс-версия культового альбома BLACK SABBATH выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не имеют прав на имя BLACK SABBATH

30 июл 2020 : 		 Сборник BLACK SABBATH на золотом виниле

16 июл 2020 : 		 Tony Iommi — о выступлении BLACK SABBATH в рамках LIVE AID
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Колыбельные от BLACK SABBATH



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Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпуск серии колыбельных, основанных на хитах популярных исполнителей и теперь очередь дошла до BLACK SABBATH:

01. Paranoid

02. Iron Man

03. War Pigs / Luke's Wall

04. Children Of The Grave

05. N.I.B.

06. Planet Caravan

07. Heaven And Hell

08. Changes

09. Sabbath Bloody Sabbath

10. Sweet Leaf

"Paranoid" можно услышать ниже.

Lullaby Versions Of BLACK SABBATH From TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR Out Now





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