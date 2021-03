сегодня



Колыбельные от BLACK SABBATH



Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпуск серии колыбельных, основанных на хитах популярных исполнителей и теперь очередь дошла до BLACK SABBATH:



01. Paranoid



02. Iron Man



03. War Pigs / Luke's Wall



04. Children Of The Grave



05. N.I.B.



06. Planet Caravan



07. Heaven And Hell



08. Changes



09. Sabbath Bloody Sabbath



10. Sweet Leaf



"Paranoid" можно услышать ниже.













