Гитарист BLACK SABBATH — о концертной деятельности: «Никогда не говори "никогда"»



В новом интервью для "My Planet Rocks" легендарный гитарист Tony Iommi ответил на вопрос, действительно ли с BLACK SABBATH покончено:



«Никогда не говори "никогда", не так ли? Мы знаем, что насчёт этой группы никогда нельзя говорить: "Этого больше не случится", потому что каждый раз, когда мы это говорили, это случалось. Мы никогда не думали, что вернёмся к работе с Ozzy после ранних лет. Мы никогда не думали, что вернёмся к сотрудничеству с Ронни Джеймсом Дио снова, но мы вернулись. Мы никогда не думали, что у нас в группе будет Ian Gillan, но это произошло. Так что нельзя говорить, что этого никогда не случится».



Iommi также рассказал о последнем туре BLACK SABBATH "The End", который закончился в феврале 2017 года в Бирмингеме, завершив новаторскую 49-летнюю карьеру квартета. "The End" стал последним туром BLACK SABBATH, поскольку Iommi больше не может путешествовать в течение длительного времени.



Tony сказал:



«Это был эмоциональный последний год, потому что мы так долго занимались этим вместе, и это было довольно странно, правда. По сути в том, что всё закончилось из-за гастролей, была моя вина.



Проблема в том, что в группе такого масштаба нельзя просто взять и провести неделю концертов — ты должен совершить мировое турне продолжительностью полтора года. И когда ты это делаешь, ты должен принять удар на себя. Когда ты впервые упоминаешь о том, чтобы отправиться в турне, то это из серии: "Да. Блестяще. 18-месячное турне. Фантастика". Но когда ты работаешь в течение года, то устаёшь. Но ты вынужден ездить так долго, потому что тебе нужно поддерживать жизнь всей команды. У всех есть работа, поэтому ты не можешь провести одну неделю, а потом отдохнуть месяц и провести ещё неделю, потому что ты не найдёшь команду: они хотят работать. Так что мы делали это очень долго — мы провели мировое турне, а затем снова мировое турне. И потом всё это стало немного утомлять. Несмотря на то, что у нас был собственный самолёт и мы останавливались в лучших отелях, — всё было идеально — всё равно устаешь. У нас была база в Нью-Йорке, когда мы играли там, и мы прилетали туда на самолёте. Прилетаешь в три часа ночи, а потом пытаешься добраться до кровати и уснуть. Так что это было обычное дело. Мы старались создать себе как можно более комфортные условия. Легче и комфортнее не бывает, но всё равно это было утомительно. И поздние ночи, и всё остальное. И когда я разговаривал со своими врачами, они сказали: "Вам не следует заниматься этим так много, летать", потому что у меня рак крови. Мне было вредно так много летать. Я поговорил с ребятами и сказал: "Наверное, пора завязывать с такими масштабными гастролями". Так мы и поступили. Но условием было то, что мы должны были закончить в Бирмингеме, потому что именно там мы начинали».



По словам Iommi, BLACK SABBATH никогда не исключали возможности новых выступлений:



«Мы не закончили с концертами. Просто основные гастроли прекратились; я не хотел бы снова устраивать 18-месячные туры. Но это не значит, что мы не будем давать разовых выступлений».







