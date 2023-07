сегодня



GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»



Во время появления в эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a спросили, как он относится к тому, что его считают одним из родоначальников жанра тяжёлый металл. Он ответил:



«Я привык к этому. Это просто термин, как и любой другой. Люди пытаются классифицировать все виды музыки, пытаются уместить всё в рамки и придумывают разные названия.



Я думаю, нас называли тяжёлым металлом, потому что мы были намного тяжелее, чем большинство хард-рок-групп, существовавших в то время. Мы были на шаг тяжелее, чем кто-либо другой, поэтому это не могли называть "тяжёлым роком" и назвали "тяжёлым металлом"».



Butler также признал, что то, что BLACK SABBATH называли «тяжёлым металлом», связано с тем, что он и его товарищи по группе выросли в Бирмингеме, Англия, городе, некогда известном своими мрачными промышленными зонами и часто дождливыми улицами, и работали на его заводах:



«Бирмингем был самым первым местом в мире, где появились фабрики, и это было частью промышленной революции. Именно там производились все автомобили, все боеприпасы, танки и всё остальное, там производились "Спитфайры" во время Второй мировой вoйны. Это всегда была промышленная часть Англии. Я думаю, это отразилось на типе музыки, которую мы хотели играть».





