Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 32
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*Новое видео KK's PRIEST 12
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
*У ACCEPT уже много нового! 10
*DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы» 10
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом впо... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 32
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



5 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»

4 июл 2023 : 		 TONY IOMMI — о переизданиях альбомов BLACK SABBATH: «Всё это требует времени и должно быть сделано поэтапно»

3 июл 2023 : 		 Почему BLACK SABBATH отказались от Power Trip

1 июл 2023 : 		 BLACK SABBATH в 4.0

18 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о выступлении ROB'a HALFORD'a с BLACK SABBATH: «Это было здорово»

17 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о вероятности воссоединения BLACK SABBATH: «Всё решено»

8 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH заявил, что не располагает внутренней информацией об уходе барабанщика

16 май 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

5 май 2023 : 		 JON OLIVA — о том, как чуть не оказался в BLACK SABBATH

3 май 2023 : 		 Новая песня JAZZ SABBATH

12 апр 2023 : 		 Фрагмент переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2023 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

4 янв 2023 : 		 TONY IOMMI — о переиздании альбомов BLACK SABBATH с TONY MARTIN'ом

1 дек 2022 : 		 Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно»

24 ноя 2022 : 		 TONY MARTIN: «Наверное, бокс-сет SABBATH выйдет в 2023»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления JAZZ SABBATH

8 окт 2022 : 		 Новые фигурки BLACK SABBATH

5 окт 2022 : 		 Переиздания BLACK SABBATH выйдут осенью

26 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома BLACK SABBATH

16 авг 2022 : 		 Где Geezer, Tony?!

15 авг 2022 : 		 Британские политики обратились к королеве с просьбой наградить BLACK SABBATH

9 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE и TONY IOMMI вновь на сцене!

10 июл 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл»

6 июл 2022 : 		 ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фронтмена

3 июл 2022 : 		 Протестующие использовали скамейку BLACK SABBATH

6 май 2022 : 		 Новинки от BLACK SABBATH и PUCK HCKY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEEZER BUTLER — о термине «тяжёлый металл» в отношении BLACK SABBATH: «Я привык к этому»



zoom
Во время появления в эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a спросили, как он относится к тому, что его считают одним из родоначальников жанра тяжёлый металл. Он ответил:

«Я привык к этому. Это просто термин, как и любой другой. Люди пытаются классифицировать все виды музыки, пытаются уместить всё в рамки и придумывают разные названия.

Я думаю, нас называли тяжёлым металлом, потому что мы были намного тяжелее, чем большинство хард-рок-групп, существовавших в то время. Мы были на шаг тяжелее, чем кто-либо другой, поэтому это не могли называть "тяжёлым роком" и назвали "тяжёлым металлом"».

Butler также признал, что то, что BLACK SABBATH называли «тяжёлым металлом», связано с тем, что он и его товарищи по группе выросли в Бирмингеме, Англия, городе, некогда известном своими мрачными промышленными зонами и часто дождливыми улицами, и работали на его заводах:

«Бирмингем был самым первым местом в мире, где появились фабрики, и это было частью промышленной революции. Именно там производились все автомобили, все боеприпасы, танки и всё остальное, там производились "Спитфайры" во время Второй мировой вoйны. Это всегда была промышленная часть Англии. Я думаю, это отразилось на типе музыки, которую мы хотели играть».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 111

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом